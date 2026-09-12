Напрежение на българския автопарк. Сериозен проблем
В бранша има огромен сив сектор
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В бранша има огромен сив сектор
Така ще може да се осигури по-ефективно обслужване на клиентите
Чрез собствена Академия за шофьори без опит и нейната иновативна мобилна версия, тя изгражда ново поколение водачи, които вече се нареждат сред най-до...
Красавицата уважава само "Мерцедес"
Евростат: България е на дъното на класацията по възраст на автопарка
В София от доста години се опитваме да увеличаваме събираемостта на местните данъци и такси, а не да увеличаваме размерите им. Така че за мен мотивът,...