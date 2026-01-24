Страшни пакости след козметични процедури

Изгаряния след козметични процедури, абсцеси и увреждания, които понякога могат да останат за цял живот.

През последната година сигналите за пострадали след естетични манипулации зачестяват. Причината е така нареченият “сив сектор” в естетичната медицина.

Един от последните случаи изглежда така: млада жена постъпва в болница с изгаряния по лицето от втора степен след процедура в салон за красота. По първоначална информация манипулацията е извършена от човек без медицинско образование, предава bTV.

А само за последната година бяха регистрирани и няколко случая на жени със сериозни усложнения след инжектиране на ботулинов токсин - с отоци, парализи на лицеви мускули и абсцеси. Част от тях са потърсили медицинска помощ дни по-късно, когато уврежданията вече са били трудни за овладяване.

Общото между тези случаи - процедурите са предлагани често на значително по-ниска цена, извършвани в козметични салони, апартаменти или временни помещения. Продуктите са с неясен произход, а пациентите не са подписвали информирано съгласие и не са знаели какво точно им се инжектира.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com