10 съвета на Imoti.com при покупка на ново строителство в България

Пазарът на ново строителство в България е един от най-динамично развиващите се. Все повече купувачи избират модерни апартаменти с добра енергийна ефективност, функционални разпределения и качествени материали. Търсенето е особено активно в София, Пловдив, Варна и Бургас, но и в по-малки градове и курортни райони се появяват все повече нови проекти.

Закупуването на апартамент от ново строителство обаче изисква внимание и добра подготовка. Купувачите често се сблъскват с въпроси за документите, сроковете, довършителните работи и бюджета. В тази статия ще откриете 10 съвета на Imoti.com, които ще ви помогнат да направите информиран избор и да инвестирате сигурно в своя нов дом.

1. Определете целта на покупката

Преди да започнете търсенето на жилище от ново строителство, изяснете защо го купувате – за основен дом, за инвестиция или за второ жилище.

Ако е за лично ползване, заложете на удобство и близост до ключови услуги. Ако е за инвестиция – мислете за бъдещата доходност от наем и възможността за продажба след години. Ясната цел ще ви помогне да изберете подходящ имот и да избегнете излишни разходи.

2. Изберете локация с потенциал

Локацията е ключова за цената и ликвидността на имота. В София, например, новото строителство често се развива в южните квартали като Кръстова вада и Манастирски ливади, докато в Пловдив и Варна интерес има както към централните райони, така и към новите зони с развиваща се инфраструктура.

Проверете достъпността на транспорта, наличието на училища, магазини и болници. Помислете и за бъдещото развитие на района – метро, търговски центрове, зелени площи.

3. Проучете строителя и репутацията му

Купувайки на зелено или в строеж, вие залагате доверие на строителя. Разгледайте предишните му обекти, потърсете мнения от собственици и се уверете, че фирмата няма забавени или изоставени проекти.

Посетете завършени сгради на строителя и проверете качеството на довършителните работи и поддръжката.

4. Проверете всички документи

Законността на проекта е задължителна. Уверете се, че има валидно строително разрешение, одобрени архитектурни планове и документи за собственост на терена.

Не подписвайте предварителен договор без консултация с адвокат, специализиран в недвижими имоти. Той ще провери дали няма тежести, ипотеки или правни пречки.

5. Определете реалистичен бюджет

При покупка на ново строителство често се плаща на етапи – при подписване на договора, при достигане на „груб строеж“, при завършване. Освен цената на квадратен метър, включете в сметката:

· довършителни работи (подове, стени, бани);

· мебели и техника;

· нотариални такси, данъци и такси за поддръжка на сградата.

6. Сравнете оферти и условия

Не се спирайте на първото предложение. В Imoti.com можете да сравните хиляди обяви за ново строителство в София, Пловдив, Варна, Бургас и други градове.

Сравнете не само цената, но и условията за плащане, сроковете на завършване и качеството на строителството.

7. Заложете на енергийна ефективност

Съвременното ново строителство трябва да предлага добра изолация, висок клас дограма и икономични системи за отопление и охлаждане. Това не само намалява сметките, но и увеличава стойността на жилището.

Изисквайте информация за енергийната ефективност и сертификата на сградата.

8. Следете сроковете и етапите на строежа

Ако купувате на зелено, проверете графика на строителството. В договора задължително трябва да има клаузи за неустойки при забавяне.

Изисквайте редовни отчети и посещавайте строежа, за да сте сигурни, че всичко върви по план.

9. Оценете бъдещата стойност на имота

Ново строителство в район с развиваща се инфраструктура обикновено поскъпва с времето. Проверете прогнозите за развитие на квартала – нови метро станции, търговски центрове, бизнес сгради.

Така ще изберете имот, който не само ще ви служи като дом, но и ще бъде добра инвестиция.

10. Доверете се на професионалисти

Работата с надежден посредник е най-сигурният начин да избегнете грешки. Платформи като Imoti.com предлагат богат избор от актуални оферти за ново строителство, както и достъп до агенции и брокери с доказан опит.

Това ще ви спести време, нерви и ще ви гарантира по-сигурна сделка.

Често задавани въпроси

Какви са предимствата на ново строителство?

Модерни разпределения, енергийна ефективност, нови инсталации, по-ниски разходи за поддръжка.

Какви са рисковете при покупка на зелено?

Възможни са забавяния и финансови проблеми със строителя. Затова е важно да проучите репутацията му и да включите клаузи за неустойки.

Какво трябва да включа в бюджета си?

Освен покупната цена – довършителни работи, обзавеждане, нотариални такси, данъци и такси за поддръжка.

По-скъпо ли е новото строителство?

Да, но разликата се компенсира от по-ниски разходи за енергия и по-висока ликвидност.

Покупката на апартамент от ново строителство е сериозна инвестиция, която изисква внимателен избор. От локацията и репутацията на строителя до бюджета и документите – всеки детайл има значение.

Следвайки тези 10 съвета на Imoti.com, ще увеличите шансовете си да изберете имот, който отговаря на вашите нужди и ще запази стойността си във времето.

Снимка: pexels.com

