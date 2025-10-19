МВР търси нови служители. Ето и заплатите

Обявиха конкурс за младши изпълнителски длъжности.

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) търси служители.

Вакантни длъжности за 70 полицаи

Конкурсът е за старши полицай в районните управления на СДВР.

Изисквания:

• Българско гражданство

• Без осъждания и обвинения за умишлени престъпления

• До 41 години

• Средно образование

Документи се приемат от 17 октомври до 17 ноември.

Конкурс за изпълнителски длъжности "младши разследващ полицай – старши разследващ полицай"

Вакантните длъжности са 10.

Изисквания:

• Българско гражданство

• Без осъждания и обвинения

• До 41 години

• Висше образование – степен „бакалавър“ в областите социални, стопански и правни науки или сигурност и отбрана

• Професионални направления: право или национална сигурност (АМВР)

Документи за тази позиция се приемат до 7 ноември.

Работници в кухня

Дирекция "Миграция" в МВР търси работник кухня - няма изискване за минимално образование, нито за трудов стаж.

Заплатата за длъжността е в размер до 1437 лева.

Има обява и за управител стол в дирекция "Миграция".

За тази позиция се изисква поне средно образование, трудов стаж не се изисква.

Сред задълженията за позицията са:

Ръководи, координира и контролира цялостната производствена и обслужваща дейност на заведението на обществено хранене с цел постигане на качествено и пълно задоволяване на потребителското търсене.

Определя седмичната производствена програма и дневното план - меню.

Отговаря за ценоразписа, работата с касов апарат, опазване и внасяне на събраните суми от продадената храна в касата.

Провежда мероприятия за реализиране на икономии от гориво, електроенергия и топлоенергия, ограничаване износването на инвентар, посуда, работно облекло, намаляване фирите на продуктите.

Заплата за длъжността е в размер до 1663 лева. Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МВР в размер на 5 %, с което се формира основната заплата.

Огняр и електротехник

РУ Банско търси да назначи на трудов договор огняр и електромонтьор.

Основно изискване е притежаване на свидетелство за правоспособност за работа със съоръжения с повишено налягане и свидетелство за правоспособност минимум трета квалификационна група по електробезопасност.

Носи отговорност за настъпили вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните съоръжения;

Обявената заплата за длъжността – от 1312 лева до 1625 лева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com