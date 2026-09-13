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"Барса" търси пари за Меси

"Барса" търси пари за Меси

"Барселона" си търси нов, по-щедър спонсор, който да осигури парите за новия договор на Лионел Меси, твърди "Ел Мундо депортиво". На аржентинеца ще бъ...

07 март | 2:20
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