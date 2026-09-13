МВР търси нови служители. Ето и заплатите
Какви са изискванията
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Какви са изискванията
Недостигът на кадри е много голям
Докато е в неизвестност и се издирва с червена бюлетина
В отчаян опит да вземе властта
Да се направи проверка с правителствена кола
"Булгаргаз" обяви колко синьо гориво е нужно за последните 2 месеца на 2022 г.
Няколко души трябва да решат към кого им е лоялността, каза премиерът в оставка
Народните представители и обществото трябва да изберат по кой път иска да тръгне държавата, каза Георги Свиленски
Нашите естествени съюзници са „Да, България” и партията на Кирил Петков и Асен Василев, каза лидерът на ГЕРБ
Влизаме в оранжевата зона, нужно е спешно да се приеме актуализацията на бюджета, каза здравният министър
16 на сто ще съкращават хора
"Барселона" си търси нов, по-щедър спонсор, който да осигури парите за новия договор на Лионел Меси, твърди "Ел Мундо депортиво". На аржентинеца ще бъ...
Бизнес форум между български и китайски фирми ще се организира през март в Търговище. Целта на форума е наши компании да се срещнат с представител...
Свещеник търси климатик, за да не измръзнат вярващите Стотици миряни ще бъдат в църквата "Свети Антоний" в Мелник навръх Антоновден. В нощта срещу хр...