Радев: Осигуряваме 30 млн. евро за по-високи заплати на младите лекари

Политиките за младите хора са сред водещите приоритети на правителството в бюджета за 2027 година. Кабинетът предвижда 30 млн. евро за повишаване на заплатите на младите лекари и решаване на техните проблеми със специализацията. Това заяви министър-председателят Румен Радев в УНСС по време на представянето на бюджета на държавата за 2027 г.

Премиерът специално акцентира върху подкрепата за студентите – както чрез стипендии, така и за подобряване на битовите условия.

„В това време на криза няма да изоставим най-нуждаещите се хора. Налице е чувствително повишение в социалната подкрепа“, заяви Радев и изтъкна допълнителните 245 млн. евро, заделени в бюджета за догодина. „Ние сме изключително ангажирани за всяка политика, която касае семейството, майчинството и децата. Увеличенията са навсякъде“, заяви още Радев. Наред със заложените 47 млн. евро, се отделят и още 50 млн. евро за Националната детска болница. Чувствително нарастват данъчните облекчения за деца, увеличава се подкрепата за деца с увреждания, въвежда се и ново данъчно облекчение за детско развитие. „Това ще осветли и някои процеси около така наречените частни уроци“, отбеляза премиерът.

По отношение на политиката за доходите министър-председателят изтъкна увеличението на минималната работна заплата, на пенсиите до пълния размер на Швейцарското правило, на заплатите на учителите и студентските преподаватели. По отношение на администрацията Радев изтъкна, че увеличението на заплатите няма да обхване Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и силовите структури, магистрати, депутати, министри, заместник-министри, началници на кабинети, ръководства на комисии и регулаторни органи. Слага се край и на спекулациите с ваучерите за храна – необлагаеми остават до 102 евро, а по-високите суми до 200 евро следва да се облагат, каквато е практиката в другите европейски държави.

Ускореното изграждане на инфраструктура също е сред водещите приоритети на кабинета. „Ако работим както досега – само с публични средства, ще ни трябват минимум 50 години“, посочи премиерът и добави, че на принципа на публично-частното партньорство ще се насърчи инициативата и на частния капитал, така че да се строят нови инфраструктурни проекти с частен капитал. Наред с това за догодина се залага рекордна сума за проектиране – 65 млн. евро. Целта е максимално бързо да се осигури начало на реалното строителство на много обекти едновременно. „До два мандата всичко това може и смятам, че ще се построи“, добави Румен Радев.

По отношение на борбата със стихиите премиерът посочи, че от догодина започват да пристигат новите противопожарни специализирани самолети, които са общо шест на брой. Необходим е и специализиран кораб за търсене и спасяване. „Виждаме голямото значение на това да имаме сигурност в нашето море - териториални води и изключителна икономическа зона“, отбеляза Радев. Министър-председателят изтъкна още значението на дигитализацията на наблюдението на язовирите. Посочи и мерките за борба срещу „войната по пътищата“, включително Националния център за контрол на безопасността по пътищата. Целта е да се обедини в единно информационно пространство всичко, което се случва по пътищата и да бъде наложен тотален контрол за спазване на мерките за безопасност и за помощ на всички водачи. Предвидени са и средства за Спешната помощ по въздуха „HEMS“, така че тя да заработи на максималния си потенциал.

Административната реформа също вече е в ход. „Няма да допуснем самоцелно масови уволнения и механични съкращения, защото това разрушава административния капацитет. Нашата цел е друга – да постигнем бързина и ефективност на администрацията, като едновременно сваляме разходите“, заяви Радев. По думите му е важно да се премахнат припокриващи се отговорности и управленската верига да се оптимизира, включително чрез дигитализация. Премиерът отбеляза и проблема с главоломния ръст на ТЕЛК-ове. „Ще продължим да защитаваме интересите на хората с увреждания, но ще бъдем безкомпромисни към фалшиви ТЕЛК-ове. Вече сме разработили механизми за скрининг, за установяване на измами, за пресичането им и за недопускане в бъдеще“, заяви Радев. Наред с това е в ход и процес на освобождаване в МВР на хора, получаващи едновременно и пенсия, и заплата, като се следва моделът, възприет в Министерството на отбраната. В резултат ще бъдат оптимизирани над 5000 щатни бройки. Административните структури ще се намалят от 260 на 220. Свиват се също ръководните длъжности и членовете на бордовете на публични предприятия, ограничават се и заплатите им, където не съответстват на финансовото състояние на дружеството.

Относно подкрепата за бизнеса премиерът Радев изтъкна мерките за намаляване на административната тежест, както и за насърчаване на инвестициите. С 51 млн. евро повече са предвидените средства за развитие на индустриални зони и паркове. „Важно е да започнем партньорство с международни институции, така че по най-добрия начин да организираме тези публично частни партньорства. И там залагаме средства“, добави Радев.

В интерес на увеличаването на висококвалифицираните специалисти се залагат още 10 млн. евро за средните професионални технически училища. „Всяко евро, вложено в тези мерки от държавата, очакваме да се възпроизведе многократно като икономически и финансови ползи“, изтъкна министър-председателят. Наред с това се снижава прагът на приоритетните проекти, което е особено важно за средните и малки предприятия. „Искаме да развиваме инициативата на български инвеститор – десетки средни предприятия чакат да се раздвижат“, посочи премиерът.

Министър-председателят подчерта значението на отбраната в условията на военни кризи в съседство и за развитието на отбранителни средства се отделят най-много капиталови разходи – с 418 млн. евро повече. „Преориентираме способностите, които трябва да изградим съобразно новите рискове и заплахи, особено касаещи системи за наблюдение, разузнаване, целеуказване и комуникации, дронове и анти дрон системи, наред с другите приоритетни проекти за Българската армия“, добави Радев.