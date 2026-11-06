Големият скок на Азербайджан

Денят на победата пренаписа историята и направи връзката София-Баку по-силна, по-динамична и по-перспективна

Ако Денят на победата през 2020 г. беше повратната точка, която върна националното достойнство на Азербайджан, то последните 6 години донесоха изумителен скок и пълно преобразяване на страната, превръщайки я в регионален лидер, в символ на стабилност и сигурност на Южен Кавказ.

Стратегията „Алиев“, за която сега говорят не само Южен Кавказ, но и в Брюксел, се оказа уникален модел на управление, който съчетава дипломатическа последователност, далновиден икономически прагматизъм и мащабна визия за бъдещето.

Президентът успя да превърне военния успех на бойното поле в мощен катализатор за икономически и технологичен подем.

Освободените територии стават зелени енергийни зони, икономиката се диверсифицира, инфраструктурата се надгражда, а туризмът вече е дългосрочен приоритет.

Най-удивителното е, че това мащабно преустройство се финансирана изцяло със собствени средства на държавата, което демонстрира икономическата й мощ.

В същото време, последните години превърнаха Азербайджан в ключов енергиен доставчик за Европа и вече позиционираха държавата като регионален играч, но от глобално значение.

Невероятната историята на Баку – от замърсения петролен град до умния, който е и глобална столица на климатичната дипломация и сигурността, е впечатляваща.

Тя е поредно доказателство, че страната тепърва ще удивлява света с промени, започнали преди 6 години. А те ще се вървят ръка за ръка с изграждането на новия път, който ще свързва Изтока и Западна – Средният коридор.

Ето 10 от най-важните промени в Азербайджан след пълното възстановяване на суверенитета.

Разчупването на ледовете

Денят на победата взриви десетилетното статукво и сложи необратим край на един от най-болезнените замразени конфликти на планетата - 30-годишната драма в Нагорни Карабах.

Военният триумф от 2020 г., последван от прецизната антитерористична операция, извърши истинско пренареждане в Южен Кавказ. Баку напълно разпусна сепаратистките структури и затвори тази кървава страница от историята, възстановявайки пълния си държавен суверенитет над всяка педя от своята международно призната територия.

Сложи се точка на безкрайните и безплодни дипломатически совалки. Минската група на ОССЕ остана в историята, отстъпвайки място на една нова ера на стабилност и сигурност в Южен Кавказ, диктувана от Баку.

Новата дипломатическа столица Баку

От регионален енергиен играч Азербайджан неусетно се превърна в глобален притегателен център за икономика, култура и международни спортни събития, а Баку вече заслужено е наричан Дипломатическата столица на Евразия.

Буквално всяка седмица азербайджанската столица е на пулса на новото време.

Градът бе безапелационен домакин на 13-ия Световен градски форум на ООН (WUF13), превръщайки се в глобална платформа за бъдещето на умните градове, а традиционният Глобален Баку форум отново събра десетки настоящи и бивши държавни глави и нобелови лауреати, за да дискутират новия международен ред.

Паралелно с тежката дипломация, Баку доказа, че е и спортен мегаполис от най-висок ранг. Скорошното зрелищно трасе на Гран при от Формула 1 прикова вниманието на милиони пред екраните, а елитът на бойните изкуства се събра в сърцето на страната за престижното Световно първенство по джудо.

Незаобиколим енергиен партньор за ЕС

Войната в Украйна и стремежа на Европа да диверсифицира енергийните си доставки, отвориха нова страница в енергийната история на Азербайджан, превръщайки я критично важен спасителен пояс. Чрез Южния газов коридор страната драстично увеличи износа на природен газ за ЕС - за България, Италия и Гърция, подписвайки стратегически меморандуми с Европейската комисия за двойно увеличение на доставките в следващите години.

Именно в пика на глобалната енергийна криза, когато Европа бе притисната от рекордно високи и непосилни цени, сигурните доставки на евтин азерски газ и петрол се оказаха решаващият буфер, който тушира тежкия икономически удар за българските потребители и индустрия.

Ключов двигател на Средния коридор

Войната в Украйна накара световната търговия да смени маршрутите си, заобикаляйки и Русия, и Иран. Средният коридор се оказа най-актуалният нов световен път, в центъра на който е позициониран Азербайджан. Благодарение на новостроящите ж.п. линии, товарите от Баку през грузинския Тбилиси и турския Карс, ще стигат до входната страна на Европа – България, предлагайки най-бързия и сигурен сухопътен път за стоки от Китай към Европа.

Тази нова логистична артерия отваря още стратегически възможности за страната ни, тъй като нашите черноморски пристанища във Варна и Бургас, заедно с родната транспортна индустрия, се явяват ключови за този глобален коридор към вътрешността на ЕС.

Нахичеван излезе от изолация

Нахичеван, доскоро изолиран и старомоден, днес преживява своето икономическо и инфраструктурно възраждане. Ексклавът се превръща в своеобразна зелена енергийна зона с огромен капацитет за износ на слънчева и вятърна енергия към Турция и Европа.

Инвестициите там са от специалната държавна програма за развитие и предвиждат стотици милиони за мащабни проекти в дигитализация на управлението, рехабилитация на пътната мрежа, модернизация на летището и изграждане на нови индустриални зони. На път е да се създаде новия мощен логистичен и икономически хъб на Азербайджан.

Историческият пробив за Зангезур

Ключовите мирни мирните преговори САЩ - Азербайджан – Армения миналата есен, донесоха и исторически договорености за активиране на Зангезурския коридор. Проектът, който години наред беше на трупчета, получи неофициално си име „Пътят на Тръмп“, но погрешно се олицетворява с целия Среден коридор.

Докато Средният коридор е мащабният глобален маршрут, свързващ Китай и Централна Азия с Европа през Каспийско море, TRIPP е специфичното, липсващо до момента парче от пъзела на Южен Кавказ.

Той представлява сухопътно и железопътно трасе, което за първи път от десетилетия ще свърже основната територия на Азербайджан с ексклава Нахичеван през най-южната провинция на Армения -Сюник.

Неговото изграждане, което в момента тече, премахва нуждата от заобиколни маршрути, отваря напълно блокираните от 30 години регионални граници и осигурява на Азербайджан, Централна Азия и Турция непрекъснат сухопътен достъп помежду им. В същото време същевременно скъсява и поевтинява транзита на стоки към Близкия изток и Южна Европа.

Нов етап в отношенията с Армения

Вместо десетилетия на замразена вражда, регионът днес е по-близо от всякога до подписването на траен мирен договор. Най-важната промяна е преминаването към директна двустранна дипломация, която изолира всякакъв външен геополитически натиск.

Доказа го успешният старт на практическия процес по делимитация и демаркация на държавната граница, при който Армения доброволно върна на Азербайджан контрола над четири окупирани гранични села в Газахски район.

Двустранната комисия постигна и историческото договаряне на съвместни разпоредби за регулиране на границата, което доведе до реално поставяне на първите гранични стълбове въз основа на геодезически измервания. Това е безпрецедентен акт в най-новата история на Южен Кавказ, доказващ, че има споделеното желание за икономическа интеграция и стабилност.

Програмата "Голямото завръщане"

След победата, президентът Алиев даде старт на една от най-големите програми за градско планиране и възстановяване в модерната история. Районите, които 30 години бяха в руини, се преобразяват с невиждано темпо. Изграждат се изцяло нови умни градове, дори умни села - Агали, три нови международни летища и хиляди километри магистрали, позволяващи на стотици хиляди бежанци да се завърнат по родните си места.

Лидерство в зелената енергия

Въпреки че е традиционна петролна и газова сила, след 2020 г. Азербайджан направи рязък завой към възобновяемите енергийни източници. Освободените територии в Карабах и Източен Зангезур, както и Нахичеван, бяха обявени за зони с въглеродна неутралност.

Страната реализира мегапроекти за милиарди долари с компании като Masdar от ОАЕ) и ACWA Power, Саудитска Арабия, за износ на зелен ток към Европа чрез подводен кабел под Черно море.

Логичното продължение на тази стратегия предстои на световния форум за климата COP31 в Анталия след броени дни, когато се очаква Азербайджан, Турция, Грузия и България официално да подпишат споразумението за „Коридор за зелена енергия“ – проект, наричан вече „ТАНАП на електроенергията“.

Той ще бъде подсилен с висококапацитетен оптичен кабел, за да свърже дигитално и енергийно Каспийския регион директно с българската преносна мрежа.

Фактор за стабилност в Кавказ

Азербайджан излезе от войната през 2020 г. с огромно самочувствие на международната сцена. Страната продължава успешно да развива стратегическите си отношения с Вашингтон и Турция, с подписаната Шушинска декларация.

В същото време поддържа изключително прагматични отношения с големите регионални съседи.

Баку умело лавира и по отношение на войната в Украйна, запазвайки отворени канали и към Москва, и към Киев - чрез изпращане на мащабна хуманитарна помощ за украинската страна. Затова и излезе с официално предложение азербайджанската столица да е домакин на бъдещи мирни преговори между Русия и Украйна.

Туризмът се превърна в икономически двигател

Азербайджан все по-активно развива туризма като алтернативен източник на икономически растеж. Страната инвестира в модерни хотели, транспортна инфраструктура, културни маршрути и планински курорти.

Баку привлича с архитектурата и историческото си наследство, а Шеки, Габала и останалите региони предлагат възможности за природен, зимен и културен туризъм с ясната цел страната да се утвърди като целогодишна международна туристическа дестинация.

Ключов тласък на тази амбиция даде проведеният наскоро международен форум в София за стратегическото партньорство между двете страни, организиран от медия „Стандарт“ съвместно с Посолството на Азербайджан.

Там централна тема бе активирането и пълноценното използване на директната самолетна линия Баку – София. Форумът подчерта, че тази пряка въздушна връзка премахва географските бариери и се превръща в реален мост за обмяна на туристически потоци, като същевременно отваря вратите за нови съвместни културни маршрути.

Посланикът на Азербайджан в България Елмар Маммадов също така ясно открои необходимостта от по-тясно сътрудничество между туристическите компании и авиопревозвачите на България и Азербайджан.

Ускорени иновации в икономиката, биоземеделие

След десетилетия, в които петролът и природният газ бяха основата на икономическия растеж, Азербайджан ускори усилията си за диверсификация. Държавата целенасочено насочва инвестиции към селското стопанство, преработващата промишленост, логистиката и технологичния сектор.

Развитието на индустриални паркове и създаването на по-благоприятни условия за частния бизнес са част от стратегията за изграждане на по-конкурентоспособна икономика, по-малко зависима от цените на енергийните ресурси.

Истинският двигател на тази мащабна трансформация е радикалната модернизация на селското стопанство, което преминава от традиционни методи към дигитално агрономство.

Страната внедрява интелигентни системи за управление на водите и автоматизирано капково напояване, като едновременно с това създава мрежа от огромни, високотехнологични агропаркове.

Най-впечатляващият пример за тази промяна е интеграцията на новоосвободените територии, които се превръщат в най-голямата екологично чиста земеделска зона в Южен Кавказ, съчетаваща селския бит с мащабно биоземеделие.

Карабах се превръща в ключова територия

Освен мащабното възстановяване на разрушената инфраструктура, Карабах постепенно се отваря и за нови икономически възможности. Изграждат се индустриални паркове, модерни земеделски стопанства, производствени бази и транспортни връзки.

Специално внимание се отделя на създаването на условия за привличане на частни инвеститори и развитието на местния бизнес. Така регионът, който дълги години беше символ на разрушение и конфликт, постепенно се превръща в част от новата икономическа карта на Азербайджан.

Каспийско море разширява вратата към европейските пазари

Модернизацията на международното морско пристанище Алят, разширяването на товарните мощности и развитието на железопътните връзки, които да увеличат обема на търговията между Азия и Европа, са безспорен приоритет на държавата.

Пристанищната инфраструктура е ключова част от Средния коридор, който придобива все по-голямо значение за международните логистични компании и търговски потоци.

Затова и в момента върви с ускорени темпове разширение на порт Алят, което ще увеличи капацитета му до 25 милиона тона товари годишно, превръщайки го в най-модерния интермодален хъб в Каспийско море.

В синхрон с новия морски път на Средния коридор, Азербайджан внедри дигитални митнически коридори и пусна в експлоатация ново поколение високоскоростни контейнерни фидери.

Тези кораби плават между казахстанското пристанище Курик и Алят, съкращавайки времето за транзит през Каспийско море до под 15 часа и гарантират денонощен поток на каспийските товари директно към европейските пазари.

Културната дипломация - мост към юбилейната 2027

Извън геополитиката, икономиката и енергетиката, най-трайният и дълбок стълб на новото лидерство на Азербайджан остава неговото богато културно и историческо наследство. Баку, Шеки и Шуша се утвърдиха като средища на междукултурен диалог, привличащи творци и учени от цял свят.

Именно културната дипломация бе в основата на проведения форум за стратегическото партньорство между България и Азербайджан в София. На него бе акцентирано, че именно засиленото сътрудничество между побратимените градове е ключ към превръщането на споделеното културно наследство в конкретни проекти и развитие на местните общности.

Особено внимание посланик Маммадов отдели на съвместните проекти във Велико Търново, където Азербайджан вече има значим принос за опазването на българското историческо наследство, като припомни участието на фондация „Гейдар Алиев“ във възстановяването и съхраняването на архитектурното наследство на крепостта Трапезица.

Дипломатът заяви, че това партньорство продължава чрез изграждане на парк „Шуша“ във Велико Търново, като този проект е нов символ на нашето приятелство и стратегическо партньорство.

Именно културата и духовното ни сближаване са най-устойчивия мост, който символично ще ни пренесе в юбилейната 2027 година, когато с Азербайджан отбелязваме 35 години от установяването на дипломатически отношения. Връзка, която днес е по-силна, по-динамична и по-перспективна, добила своята нова сила именно от Деня на победата.