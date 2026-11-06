Илияна Йотова се срещна с представители на Националния университет по отбрана на САЩ

Президентът Илияна Йотова се срещна на „Дондуков“ 2 с представители на Националния университет по отбрана на САЩ, участници в програмата за обучение Capstone, които са на посещение у нас. Акцент в разговора бяха предизвикателствата пред сигурността в световен план. Държавният глава посочи, че изминалата 2025 г. е завършила с над 60 въоръжени конфликта – най-много след Втората световна война. „Това е страшна диагноза за нашите държави и общества“, изтъкна тя.

Илияна Йотова подчерта, че войната в Украйна вече е излязла извън границите на страната. Президентът заяви, че войната на изтощение не може да бъде решение. Краят на конфликта може да се постигне само по пътя на дипломацията чрез преговори за мир, като Европа трябва да има активна роля в този процес. „Без Европа не може да бъде постигнат траен мир. Европейският съюз трябва да представи свои конкретни предложения за мира в Украйна, за архитектурата на сигурност, стабилност и предвидимост на Стария континент“, заяви тя. Йотова определи като позитивна стъпка планираните след дни в Абу Даби преговори за мир.

Фокус на срещата беше сигурността в Черно море. Атаките срещу кораби създават значителни икономически и финансови рискове, както и заплахи за европейската енергийна сигурност и продоволствената сигурност в Азия и Африка, отбеляза президентът Йотова. Тя открои активните действия на страната ни в отговор на тези предизвикателства – беше свикан Консултативен съвет за национална сигурност за предприемане на мерки, проведени бяха поредица от срещи и разговори на различни нива от България, с партньорите от Европейския съюз и НАТО, както и отделно със съседните държави Румъния и Турция в търсене на по-тясна координация. Илияна Йотова представи и идеята за провеждане на форум за сигурността в Черно море с участието на шестте държави по неговите брегове – България, Румъния, Турция, Грузия, Украйна и Русия, чиято цел е постигането на мораториум върху военните действия в басейна.

Президентът подчерта ключовата роля на България, която ще нараства през следващите години не само в региона, а и в цяла Европа. Във връзка с това тя посочи инфраструктурните, енергийни и дигитални коридори, изграждането на които е свързано с нашата страна.

Укрепването на стратегическото партньорство между България и САЩ и засилването на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната също бяха обсъдени в рамките на срещата.