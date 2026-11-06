Радев представя Бюджет 2027: Повече пари за семейства, пенсионери и работещи

Правителството на Румен Радев представя днес проектобюджета на държавата за 2027 година. За първи път финансовата рамка ще бъде представена в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), като в събитието ще участва целият Министерски съвет. Очакват се нови социални мерки, увеличение на минималната работна заплата и пенсиите, както и допълнителни данъчни облекчения за родителите. Предварителните разчети предвиждат рекордни приходи и разходи, а също и нови източници за попълване на държавната хазна.

Радев и министрите представят бюджета в УНСС

Официалното представяне на Бюджет 2027 е насрочено за 13 часа в аула „Максима“ на УНСС. Премиерът Румен Радев ще представи визията и основните политики на правителството за следващата година, а вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще запознае обществеността с финансовата рамка.

Предвидено е всеки министър лично да представи основните приоритети и средствата, заложени за неговото министерство. Така за първи път проектобюджетът ще бъде представен с участието на целия кабинет в университетска зала.

Минимална заплата от 660 евро и увеличение на пенсиите

Сред основните социални параметри на проектобюджета е увеличаването на минималната работна заплата до 660 евро от 1 януари 2027 година.

Предвижда се и повишаване на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило, което отчита инфлацията и нарастването на осигурителния доход.

В бюджета се очаква да бъдат заложени и повече средства за социални плащания. Сред предвидените мерки са допълнителни облекчения за семействата с деца и увеличение на обезщетението за отглеждане на дете през втората година.

До 6000 евро данъчни облекчения за родители

Една от важните промени за семействата е свързана с размера на данъчните облекчения за деца. Предвижда се те да достигнат до 2000 евро за едно дете, до 4000 евро за две деца и до 6000 евро за три и повече деца.

Увеличение е заложено и при обезщетението за майчинство през втората година. Очаква се то да достигне около 450 евро месечно.

Подробностите за социалните плащания и данъчните облекчения ще бъдат представени днес заедно с останалите параметри на финансовата рамка.

Нов данък за шест сектора

Допълнителни приходи в държавната хазна се очакват от въвеждането на данък върху свръхпечалбата на определени предприятия.

Мярката ще обхване шест сектора - банките, фирмите за бързи кредити, търговските вериги с повече от пет обекта, застрахователните компании, телекомуникационните оператори и обменните бюра.

Предвиждат се и допълнителни регулации в хазартния сектор, от които правителството очаква нови постъпления в бюджета.

Рекордни разходи и нов дълг над 12 милиарда евро

Според предварителните разчети приходите и разходите в Бюджет 2027 се очаква да достигнат рекордни равнища и да преминат психологическата граница от 50 милиарда евро.

Очакванията са бюджетният дефицит да надхвърли 3%, а таванът на държавния дълг да бъде над 39 милиарда евро.

Прогнозите предвиждат и поемане на нов дълг в размер на над 12 милиарда евро през следващата година.

Финансовият министър Гълъб Донев ще представи подробните параметри на бюджета, включително разчетите за приходите, разходите, дефицита и необходимото финансиране.