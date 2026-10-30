МС с ироничен отговор на щаба на Гюров след решението на ЦИК

Правителствената информационна служба обяви, че премахва публикациите, свързани с изявление на премиера Румен Радев, въпреки че Централната избирателна комисия не е установила административно нарушение. Решението идва след настояванията на предизборния щаб на Андрей Гюров и Георги Кандев, който оспори разпространението на изказването чрез официалните канали на Министерския съвет.

Става дума за изявлението на Радев пред медиите на 26 октомври след участието му в Софийския икономически форум. То беше публикувано същия ден от Правителствената информационна служба.

„Въпреки липсата на нарушение според ЦИК, след като щабът на Гюров и Кандев все още смята, че премахването на публикации ще им помогне в предизборната кампания, Правителствената информационна служба ще им окаже тази подкрепа“, се казва в официалната позиция на правителството.

От Министерския съвет уточняват, че премахват публикациите за медийния брифинг както от официалната интернет страница на институцията, така и от профила й в социалната мрежа Мета.