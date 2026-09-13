Министър бесен заради свалянето на дете от автобус
Министърът подчертава, че транспортните оператори имат отговорност, която надхвърля буквата на закона
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Министърът подчертава, че транспортните оператори имат отговорност, която надхвърля буквата на закона
Инициативата несъмнено е положителна и необходима
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Звънна на Илхам Алиев, призна свалянето на азербайджанския самолет
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Ракета "Кинжал" е била свалена с помощта на комплекса "Пейтриът"
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Тя даде много интересен коментар за силата на числото
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Не може да си на първо място по смъртност в Европа, на последно място по ваксинации, и да търсиш вината в някой друг, казва водачът на листата на БСП...
Берлин и Лондон се връщат към нормалния живот
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Втори пореден ден в Иран е организиран протест срещу правителството заради сваления самолет