Кабинетът отговори на Гюров! Остра позиция

Обръщаме внимание и че при отразяването на днешния медиен брифинг на министър-председателя Румен Радев от Правителствената информационна служба, все още не е започнала предизборната кампания по силата на Изборния кодекс преди провеждането на новия избор (втория тур) на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, съгласно чл. 342 (3) от Изборния кодекс. Това заяви правителствената информационна служба в специална позиция по повод твърденията на Андрей Гюров, че е извършено нарушение на закона, заради което е сезирана ЦИК.

В отговор на отправените въпроси за сезирането на ЦИК от страна на Инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев, за предполагаеми нарушения на Изборния кодекс от министър-председателя Румен Радев чрез предизборна агитация в подкрепа на Илияна Йотова, разпространена посредством официалните информационни канали на Министерския съвет и за аналогични твърдения на журналисти, Правителствената информационна служба разпространява следната позиция:

Отговорност на Правителствената информационна служба, както и на самите медии, е да информират своевременно и коректно обществото за публичните позиции и дейността на министър-председателя и правителството.

Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота. Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, Правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери.

Обръщаме внимание и че при отразяването на днешния медиен брифинг на министър-председателя Румен Радев от Правителствената информационна служба, все още не е започнала предизборната кампания по силата на Изборния кодекс преди провеждането на новия избор (втория тур) на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, съгласно чл. 342 (3) от Изборния кодекс.

Правителствената информационна служба ще продължи да информира българското общество за позициите и действията на министър-председателя и вярва, че почтените български медии ще направят същото, като не се поддават на опити за налагане и легитимиране на цензура от определени политически кръгове.