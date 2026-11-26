България е първата държава, за която Европейската комисия предлага налагане на глоба за прекомерен бюджетен дефицит по новите европейски правила. Евентуалната санкция обаче е несправедлива на фона на усилията на правителството за оздравяване на публичните финанси и положителната оценка на Брюксел за Бюджет 2027. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Брюксел преди началото на двудневното извънредно заседание на Европейския съвет.

Премиерът очерта и трите основни искания, които България ще отстоява в преговорите за следващия седемгодишен бюджет на ЕС.

Дефицитът е трупан с години

"Тази глоба е символична във финансово отношение, но е репутационна и с голям ентусиазъм се използва от опозицията в София", заяви Радев.

Министър-председателят обясни, че причините България да попадне под ударите на новия механизъм за санкциониране са процедурни. Той припомни, че страната ни е имала нестандартен график за приемане на държавния бюджет заради парламентарните избори през април и сформирането на новото правителство през май.

"Не забравяйте, че това не е стандартен бюджет, той дойде през месец август. Ние така заварихме - промяната в политическата ситуация, изборите през април, ново правителство от месец май, бюджет чак края на юли. Така че за първи път нашият бюджет срещна промяна в правилата", посочи Радев.

По думите му при предишния европейски механизъм предвидените финансови санкции са били над десет пъти по-високи. Въпреки че редица държави са попадали в процедура по прекомерен дефицит, до реално налагане на глоби не се е стигало.

"Сега таванът е много нисък, вие знаете, 0,02%. Но ние се явяваме първата държава, която идва със свръхдефицит по тези нови правила", обясни премиерът.

Брюксел дава положителна оценка на Бюджет 2027

Радев направи ясно разграничение между натрупаните през предишните години финансови дисбаланси и мерките, които настоящото правителство предприема за ограничаване на бюджетния дефицит.

"Европейската комисия обяви, че ние сме в свръхдефицит, веднага след като нашето правителство встъпи в длъжност, но този дефицит не идва изведнъж през май, той е трупан предишни години. Ние сега се появихме с нашия бюджет и той е за 2026 година и е за няколко месеца. Все пак ЕК дава положителна оценка за нашия бюджет 2027 г.", подчерта министър-председателят.

Според него България има най-голям темп на планирано намаляване на дефицита между 2026 и 2027 г. Премиерът смята, че тези усилия трябва да бъдат насърчавани от европейските институции, особено на фона на други държави членки, които също са в процедура по прекомерен дефицит, но не успяват да го ограничат.

Във вторник Европейската комисия предложи преминаване към следващия, по-строг етап на процедурата срещу България. Той предвижда възможност за финансова санкция до 25 млн. евро, както и предприемане на стъпки за замразяване на европейски плащания. Решението предстои да бъде взето на заседанието на финансовите министри на ЕС на 11 декември.

Трите основни искания на България

Премиерът съобщи, че вече е разговарял с председателя на Европейския съвет Антонио Коща за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. България по принцип подкрепя посоката на предложените от Коща промени в първоначалния проект на Европейската комисия, но настоява за защита на няколко ключови национални интереса.

"Три са важните стълба на нашите искания. На първо място не трябва да отстъпваме от кохезията, знаем, че това е основният инструмент за единство на съюза, за икономическо развитие на съюза", заяви Радев.

Вторият приоритет на България е осигуряването на конкретни европейски средства за Черноморския регион предвид нарастващите рискове за сигурността и допълнителните ангажименти на България и Румъния.

"Ние държим да има ясна финансова подкрепа за Черноморския регион, а не просто да бъде споменаван. Всички знаем колко много са ангажирани държавите като България и Румъния с действията в Черно море, особено с атаките по търговски кораби. Това са съществени разходи за нас и те трябва да бъдат отчетени", подчерта премиерът.

България ще се противопостави и на предложението част от приходите в европейския бюджет да се формират от постъпленията по Европейската система за търговия с емисии и акцизите върху тютюневите изделия.

"За нас този подход е неприемлив, защото той ощетява България диспропорционално. Това са нашите линии на действия по този бюджет", заяви Радев.

България настоява за споразумение до края на годината

Министър-председателят изрази съмнение, че още през първия ден на извънредното заседание европейските лидери ще успеят да преодолеят сериозните различия по разпределението на средствата в следващия дългосрочен бюджет на Общността.

"Има доста противоречия, които трябва да изгладим. Но аз разчитам на волята и отговорността на всички държави членки, така че да постигнем консенсус. Нашето виждане е, че бюджетът трябва да бъде постигнат в рамките на тази година. За да може от 2028 г. ние вече да работим по тази нова финансова рамка", посочи Радев.

В сряда Министерският съвет одобри официалната позиция на България за участие в извънредното заседание на Европейския съвет на 26 и 27 ноември.

Освен следващата многогодишна финансова рамка европейските лидери ще обсъдят и финансовите нужди на Украйна. В рамките на посещението си в Брюксел Румен Радев ще участва и в срещата на върха на държавите от еврозоната, както и в неформалната среща на държавите от групата "Приятели на кохезията", съобщиха от правителствената пресслужба.