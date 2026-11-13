България с ясна позиция в Дъблин. Радев настоя за път към мира

България подкрепи основните принципи на новата европейска инициатива за сигурност, но премиерът Румен Радев настоя политическите послания за Украйна да бъдат съобразени с напредъка на мирните преговори. Това стана на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин, където Франция представи декларация за бъдещето на сигурността на континента.

Българското правителство заяви подкрепа за международното право и правото на държавите сами да избират своите съюзи, като същевременно подчерта необходимостта европейските решения да не възпрепятстват дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Европейските послания да отчитат мирните преговори

Министър-председателят е изразил писмени резерви към преамбюла на френската декларация, съобщиха от правителствената пресслужба. Искането му е политическите формулировки да бъдат адаптирани към настоящия етап на разговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ.

Според българската позиция новият кръг от преговори в Абу Даби представлява важна стъпка към постигането на справедлив и траен мир. Затова София настоява общите европейски документи да отчитат динамиката на дипломатическия процес и възможностите за намиране на решение чрез преговори.

Още при пристигането си в Дъблин Радев подчерта значението на дипломатическите усилия. „Разполагаме с най-силния инструмент за регулиране на конфликта между Украйна и Русия и това е дипломацията“, заяви премиерът пред журналисти.

Българското правителство изрично посочва, че подкрепя прекратяването на войната чрез преговори и разглежда европейските позиции като средство за подпомагане на този процес.

България има резерви към декларацията

Предложената от Франция инициатива се основава на Устава на ООН, Хелзинкския заключителен акт и правото на всяка държава самостоятелно да определя своите международни партньорства и съюзи. В документа се подчертават суверенното равенство на държавите, неприкосновеността на границите и мирното разрешаване на споровете.

Според съобщението на Министерския съвет отстояването на тези принципи е в пряк интерес на България. Инициативата предвижда сътрудничество между европейските държави за противодействие на хибридни атаки, тероризъм, организирана престъпност, незаконен трафик на наркотици и нелегална миграция.

Документът беше подкрепен от 39 държави на срещата в Дъблин. В публикувания от Елисейския дворец списък на подписалите обаче България не фигурира. Според информацията на БТА тя е единствената държава членка на Европейския съюз извън този списък. Правителственото съобщение уточнява, че София подкрепя принципите на инициативата, но е изразила писмени резерви към нейния преамбюл.

Важен елемент от френското предложение е и изричното зачитане на националните политики за сигурност и отбрана на отделните държави. Декларацията стъпва върху съществуващите механизми на ЕС и НАТО, като предвижда сътрудничество и с европейските страни извън тези организации.

Черно море и защитата на инфраструктурата остават приоритет

България поставя специален акцент върху сигурността на Черноморския регион, свободата на корабоплаването и защитата на критичната инфраструктура. Това са сред направленията, в които страната ще продължи да работи съвместно с европейските си партньори.

Френската инициатива също определя безопасното корабоплаване в Черно море като важен фактор за международната търговия и продоволствената сигурност. Предвидени са и общи действия за защита на инфраструктурата срещу кибератаки, саботажи и други хибридни заплахи.

Българската позиция е представена на фона на засилените дипломатически разговори за Украйна. Според правителството бъдещата европейска система за сигурност трябва едновременно да защитава основните международни принципи и да отчита възможностите за постигане на мирно споразумение.