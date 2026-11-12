Край на рекламите на хазарт в България. Кабинетът с голямо решение

Пълна забрана на рекламата на хазартни игри в България одобри правителството на Румен Радев. Ограничението ще обхваща не само самите игри, но и компаниите, които ги организират, техните марки и отличителни знаци. Кабинетът прие законопроект, който предвижда и сериозно увеличение на данъците и таксите за хазартния бизнес. Въвеждат се и нови механизми за контрол върху залозите, изплащаните печалби и финансовите операции на операторите.

Рекламите изчезват, но има едно изключение

Предложената забрана обхваща всички форми на реклама независимо от мястото и начина на разпространение. Правителството мотивира решението с факта, че досегашните ограничения не са достатъчни, а хазартът продължава да се представя като обичайно и безобидно развлечение. Особено сериозен проблем според кабинета са рекламните послания в интернет, които често трудно се разграничават от останалото съдържание.

Законопроектът все пак допуска ограничено присъствие на търговските марки на хазартни компании при спонсорство на спортни клубове, федерации и организации. Подобна възможност се запазва и при подпомагане на културата, здравеопазването и образованието, но със специални ограничения при телевизионното и онлайн излъчване. Предвижда се и прекратяване на дейността на така наречените афилиейт оператори, които печелят от популяризирането на хазартни игри.

Казината и букмейкърите с по-високи такси

Сериозни промени се предвиждат и в облагането на хазартния бизнес. През 2027 г. тримесечният данък за игрален автомат ще се увеличи от 800 лева на 600 евро, а за игрална маса - от 22 000 лева на 13 000 евро. От 1 януари 2028 г. този данък ще бъде заменен с нова държавна такса, съставена от постоянна и променлива част според реализираните залози и изплатените печалби.

За онлайн залаганията се въвежда минимална месечна такса от 100 000 евро. Увеличават се и еднократните такси за лицензите, като за петгодишен лиценз за онлайн залагания сумата достига 400 000 евро, а за казино - 300 000 евро. За игралните зали таксите ще зависят от големината на населеното място, а при десетгодишен лиценз ще бъдат двойно по-високи.

Повече средства ще се отделят и за борба с хазартната зависимост. Вноската за социално отговорно поведение става 60 000 евро за онлайн операторите, 20 000 евро за казината и 10 000 евро за останалите хазартни игри. Събраните средства ще се разпределят поравно между министерствата на спорта, здравеопазването и образованието.

НАП ще следи залозите и печалбите

Държавата предвижда пряка електронна връзка между игралните системи на хазартните компании и Националната агенция за приходите. Така данъчните ще могат автоматично да получават информация за направените залози, изплатените печалби и приходите на операторите. Чуждестранните фирми, които предлагат онлайн залагания у нас, ще трябва да имат място на стопанска дейност в България, за да се гарантира отчитането и облагането на приходите им.

Ново задължение се въвежда и за банките и платежните институции, които обслужват хазартни операции. Те ще трябва да превеждат в бюджета частта от получаваните възнаграждения, надхвърляща 1,5% от стойността на съответната операция. Одобрените от кабинета промени предстои да преминат през Народното събрание, преди да станат закон.