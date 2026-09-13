Мъск се върна при Тръмп с чек за 100 милиона
Година след политическия им „развод“ милиардерът отново ще налива пари в републиканската машина
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Година след политическия им „развод“ милиардерът отново ще налива пари в републиканската машина
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София. Мобилният оператор "Глобул" потвърди приключването на четиригодишното спонсорство за футболния клуб ЦСКА. "Глобул" няма да поднови споразумени...