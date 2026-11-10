Мощно европейско рамо за Радев. Фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България

Силен знак на европейска солидарност и конкретна подкрепа за инициативите на премиера Румен Радев даде председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при посещението си във Варна. Двамата демонстрираха общ подход към сигурността в Черно море, защитата на търговското корабоплаване и необходимостта от активна дипломация, като Брюксел подкрепи предложението на Радев и румънския президент за мораториум върху атаките срещу цивилни кораби.

Фон дер Лайен обяви допълнителни 10 милиона евро за България и потвърди европейско финансиране от 50 милиона евро за съвместен център за морска сигурност на България и Румъния. Важен политически резултат от срещата стана и договорената съвместна работа по международна среща на върха за свързаност, която предстои да се проведе във Варна.

Категорично послание за подкрепа

„Европа стои твърдо с България“, заяви Урсула фон дер Лайен след срещата си с Румен Радев във Варна. Председателят на Европейската комисия отправи посланието и чрез публикация в социалната мрежа Екс, като подчерта, че Европейският съюз засилва действията си за наблюдение на морското пространство, защита на критичната инфраструктура и възстановяване на свободата на корабоплаването.

По време на съвместния брифинг във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ тя благодари на българския премиер за поканата и потвърди, че сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европа. Фон дер Лайен подчерта, че нападенията срещу търговски кораби застрашават човешки животи, нарушават международните транспортни маршрути и увеличават икономическата несигурност.

„Ние изграждаме устойчивост в ЕС, може да разчитате на единен отговор“, заяви председателят на Европейската комисия, цитирана от Нова телевизия. Тя изрази признателност и към българските спасителни екипи за действията им при инцидентите в Черно море, които са позволили спасяването на десетки моряци.

Румен Радев определи посещението на фон дер Лайен като ясен знак, че България не е сама пред сериозните предизвикателства, пред които е изправена. Премиерът подчерта, че двамата са поддържали постоянна връзка още от първите часове след атаките срещу търговските кораби.

„Животът ни поднася различни изпитания и искам да благодаря на председателя на ЕК, че със своето присъствие днес тук дава ясен знак на солидарност, че България не е сама в предизвикателствата, пред които е изправена“, заяви Радев.

Подкрепа за инициативата на Радев за Черно море

Един от най-важните резултати от разговорите във Варна е европейската подкрепа за предложението на Румен Радев и президента на Румъния за мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море. Българският премиер благодари изрично на ръководството на Европейската комисия и на европейските лидери за подкрепата на тази инициатива, насочена към ограничаване на насилието и опазване на човешкия живот.

„Тук, във Висшето военноморско училище, бяхме запознати с предизвикателната ситуация в региона на Черно море. Средата за сигурност се променя изключително бързо. За един месец в района на Черно море загинаха повече моряци, отколкото за осем месеца в Ормузкия проток. Тези атаки са абсолютно недопустими. Моряците не са страна във въоръжен конфликт и търговските кораби не бива да бъдат обект на атаки“, категоричен беше Радев.

Той настоя за прекратяване на огъня и активизиране на дипломатическите усилия, като постави защитата на цивилното корабоплаване сред непосредствените приоритети на България и Европейския съюз. Премиерът подчерта, че атаките представляват тежко нарушение на морското и международното право и изискват общ отговор от европейските държави.

„За да се сложи край на това брутално нарушение на морското и на международното право, е ясно едно - трябва да има мир“, заяви Румен Радев. Според него трайното решение преминава през прекратяване на военните действия и възстановяване на дипломацията, но тези усилия трябва да бъдат подкрепени и с реални отбранителни способности.

Нови 10 милиона евро за България

Подкрепата на Европейската комисия получи и конкретно финансово измерение. Урсула фон дер Лайен обяви, че България ще получи допълнителни 10 милиона евро за подобряване на възможностите за издирване и спасяване на хора в Черно море. Средствата са предназначени за укрепване на способността на страната да реагира при морски инциденти в условията на нараснали рискове за корабоплаването.

Председателят на Европейската комисия потвърди и финансиране от 50 милиона евро за ускореното изграждане на съвместния Морски център за сигурност на България и Румъния. Брюксел настоява инициативата да премине към практическо изпълнение с ясни срокове, а двете държави да засилят координацията помежду си.

Румен Радев приветства европейското решение и очерта конкретните задачи, които България ще изпълнява в бъдещия център.

„За да бъде нашата мисия още по-успешна, ние приветстваме идеята на ЕС за създаване на Морски център за сигурност в България и Румъния. България ще бъде ангажирана в него с действия срещу хибридни и кибератаки, за анализ на риска и за по-голяма екологична сигурност“, подчерта премиерът.

Фон дер Лайен съобщи също, че Европейската комисия работи за засилване на наблюдението в Черно море чрез европейската сателитна програма „Коперник“. По думите й увеличаването на сателитните данни ще подпомогне навременното установяване на заплахи и защитата на критичната инфраструктура.

Личната подкрепа на фон дер Лайен за България

Българският премиер използва срещата, за да благодари лично на председателя на Европейската комисия за подкрепата, която страната ни е получила по време на предишни кризи. Той припомни решението от 2023 г. за отпускане на значителни средства за укрепване на българските граници и отчете конкретните резултати от изпълнението на тези мерки.

„Получихме усиление от самолетите за морско патрулиране на нашите съюзници - САЩ и Франция. За нас Черно море не е само териториални води и изключителна икономическа зона. То е външна граница на ЕС, която ние пазим, както пазим и нашата сухопътна граница“, посочи Радев.

Премиерът изрази лична благодарност към Урсула фон дер Лайен за реакцията й през 2023 г., когато България потърси допълнителна европейска подкрепа за защитата на сухопътната и морската си граница.

„С нейно решение беше отпуснат финансов пакет от 600 млн. евро приоритетно за България. В резултат на тези средства ние засилихме изключително успешно защитата на нашата граница“, заяви Румен Радев.

Той подчерта, че отпуснатите средства са използвани по най-добрия начин и са допринесли за значителен спад на опитите за незаконно преминаване на границата. „На практика нашата зелена граница е вече затворена“, каза министър-председателят.

България спаси 56 моряци

Румен Радев отдели специално внимание на действията на българските служби след нападенията срещу търговски кораби. Той подчерта, че Военноморските сили, Военновъздушните сили, Гранична полиция и Морска администрация са били мобилизирани в изключително сложна обстановка.

„Искам да изразя своята признателност към всички български екипажи на Военноморските сили, Военновъздушните сили, Гранична полиция и Морска администрация, които действаха изключително самоотвержено в една много трудна обстановка, за да спасяват човешки животи“, заяви премиерът.

„Ние успяхме да спасим 56 моряка в трудна ситуация. Продължаваме с нашите усилия за дипломация и постигане на мир. Но една дипломация може да бъде успешна само когато е подплатена с реални отбранителни способности. Затова и в България мобилизирахме напълно нашите способности“, посочи Радев.

По думите му страната ни е получила допълнителна подкрепа от съюзниците, включително самолети за морско патрулиране от САЩ и Франция. Българският премиер подчерта, че защитата на Черно море не е само национален въпрос, тъй като районът представлява външна граница на Европейския съюз.

Фон дер Лайен също благодари на българските спасителни екипи. Тя подчерта, че способностите на държавите членки да реагират при подобни кризи трябва да бъдат допълнително укрепени.

Нова голяма среща във Варна с подкрепата на ЕК

Друг важен политически резултат от разговорите е предстоящата международна Среща на върха за свързаност, която България ще организира във Варна. Румен Радев обяви, че работи съвместно с Урсула фон дер Лайен за провеждането на форума и очаква председателят на Европейската комисия отново да посети морската столица след няколко месеца.

„В днешната предизвикателна среда за сигурност с прекъсване на маршрути на вериги на доставки е критично важно Европа да развива по-голяма свързаност с Централна Азия, Кавказ и с държавите от залива“, заяви министър-председателят.

„Затова ще се радвам след няколко месеца да приветствам отново във Варна председателя на ЕК за първата от своя род Среща на върха за свързаност. Искам да благодаря на г-жа Урсула фон дер Лайен за доверието и възможността да работим заедно за организирането на тази среща на върха“, обяви Радев.

Бъдещият форум ще постави акцент върху развитието на транспортните коридори, търговските връзки, енергийната и цифровата свързаност между Европа и държавите от стратегически важни региони. Председателят на Европейската комисия също засегна предстоящата среща и значението й за европейските икономически и инфраструктурни приоритети.

Радев подчерта, че силната индустриална база, науката и отбранителните технологии са задължително условие Европа да гарантира собствената си сигурност. Той изрази увереност, че България все по-успешно се вписва в тази европейска визия и ще посрещне двадесетата годишнина от членството си в ЕС с по-високо самочувствие.

Европейска подкрепа за отбранителната индустрия

В рамките на срещата фон дер Лайен открои участието на България в европейските инициативи за укрепване на отбранителните способности. Сред тях е механизмът SAFE, който предвижда съвместни отбранителни поръчки и финансова подкрепа за държавите членки.

Според информацията, представена на брифинга, за България е посочен ресурс от около 3,3 милиарда евро по този механизъм. Председателят на Европейската комисия заяви готовност за съдействие на страната при използването на възможностите за европейско финансиране и съвместни отбранителни проекти.

Тя постави акцент и върху защитата от хибридни атаки и манипулиране на информацията, като подчерта необходимостта от по-тясно сътрудничество между европейските и българските институции. Радев от своя страна изтъкна развитието на националната научна, технологична и индустриална база като условие България да има по-голяма роля в общата европейска сигурност.

Радев: България продължава да подкрепя Украйна

По време на брифинга премиерът коментира и политиката на България спрямо Украйна. Той подчерта, че страната ни не е прекъсвала подкрепата си и продължава да оказва помощ на украински граждани, включително на хиляди семейства, намиращи се на българска територия.

„Разходваме сили и средства - материални и човешки, за гарантиране на здравето и живота на украинските граждани в море. Специално за кораба „Челси 3“ ние спасихме екипажа, в който бяха и украински граждани“, посочи Радев.

„Продължаваме да подкрепяме Украйна и с износ на електричество, продължаваме да я подкрепяме и с възстановяване на работоспособността на нейните електрически централи, а също и на железопътната система на Украйна. Ние сме поели ангажимент и наистина организираме такава подкрепа“, увери премиерът.

По въпроса за финансовите ангажименти той посочи ограниченията, произтичащи от бюджетното състояние на България. Радев припомни, че страната е в процедура по свръхдефицит и трябва да положи усилия да се върне към европейските бюджетни изисквания.

„Що се отнася до финансовата подкрепа, ние самите сме в процедура по свръхдефицит и г-жа фон дер Лайен непрекъснато ни подканя да влезем в рамките от 3%“, заяви той. Премиерът увери, че България няма да блокира общите европейски решения и желанието на други държави да оказват помощ според собствените си възможности.

По отношение на атаките с дронове срещу кораби в българската изключителна икономическа зона Радев посочи, че те са резултат от ескалацията на войната между Русия и Украйна в Черно море. Той съобщи, че международни разследващи екипи продължават да работят в България за установяване на конкретните извършители.

„Що се отнася до установяването с конкретика, с данни и факти на точния извършител, ние продължаваме да работим. Международните екипи, които заявихме, са още в България и работят усилено, но още те не могат да посочат конкретния извършител“, заяви министър-председателят.

Трагедията на „Тракия“

Съвместната среща във Варна премина и под знака на тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“. Румен Радев започна изявлението си със съболезнования към семействата и близките на загиналите при верижните катастрофи, които потресоха страната.

Премиерът благодари на Урсула фон дер Лайен за проявеното разбиране и за съгласието й да бъде прекратена част от предварително подготвената програма на посещението. По думите му всички отговорни български служби са били мобилизирани за оказване на помощ на пострадалите и за справяне с последиците от тежките произшествия.

Посещението на председателя на Европейската комисия беше съпроводено и с протест, организиран от „Възраждане“ пред Висшето военноморско училище. Демонстрантите издигнаха лозунга „Искаме мир, а не война“ и настояха фон дер Лайен да напусне страната.

Полицията изгради кордон около района на посещението, като не допусна протестиращите до официалния кортеж. По информация на Нова телевизия част от демонстрантите успяха да хвърлят плодове по преминаващите автомобили.

Посещението във Варна е част от обиколката на Урсула фон дер Лайен в Черноморския регион, която включва Румъния, България и Турция. След срещите си с българския премиер председателят на Европейската комисия трябва да продължи към Турция, където ще участва в международна конференция на ООН, посветена на климатичните промени.