Знаков човек от екипа на Слави е на седмото небе

Иван Атанасов-Ванката е единственият, който приема с облекчение факта, че телевизия "Седем осми" на Слави Трифонов спира да работи. Помощникът на Дългия още в самото начало на медията работи като "мъжа на времето" и това вече доста му тежи.

"С нетърпение очаквам да се пенсионирам след два месеца. Разбира се, че ми е тъжно, че телевизията вече няма да я има, но това е положението", казва Ванката.

Симпатичният мъж започва работа при Слави Трифонов през есента на 1995 г. като помощник-реквизитор в "Каналето", а след това е неотлъчно част от "Шоуто на Слави". Превръща се в любим персонаж и обект на хумор в шоуто, като комикът Краси Радков го имитира легендарно през годините в различни скечове. Преди повече от 10 години "България Днес" пита Ванката дали има жена до него, а той къде на шега, къде наистина каза: "Девствен съм! Нямам гадже, няма и да се женя, не пия, не пуша, живея с две кучета".

В живота си и досега Ванката спазва железния принцип, че не трябва да се заглежда по колежките, макар тайно да е бил влюбен в балерини от балета.

"Слави каза да не ги гледам с такива очи на влюбен и така... мина ми", обясни тогава той. Иначе определено Атанасов е добра партия - освен къщата на сто квадрата, която има, той не преяжда и е безкрайно спокоен.

"Е, случва се понякога по улицата да ме заговорят различни момичета и да ми подвикват да се обърна, ама аз се правя, че не им обръщам внимание", признава Ванката.

Поради обратната си захапка и малко странно произношение често колегите му го бъзикат, но той държи на майтап.

"Адски почтен мъж, на когото аз съм импресарио и от сега го виждам как ще води някой конкурс за красота", смее се и Георги Милчев-Годжи, който е от любимите колеги на Ванката. Иван е завършил за шести разряд заварчик. Често в шоуто беше и дърводелец, ковач и готвач.

Иначе не си пада много по чалгата, най-вече защото живее в квартал, където се слуша предимно такава музика - "Христо Ботев". "Обичам повече блус, класика, нещо по-модерно", категоричен е Иван. В свободното си време предпочита да готви и ходи за риба с приятели.

През 2002 г. всенародният любимец Ванката се устреми към десетия етаж на БНТ, където е кабинетът на генералния директор. Той се включи в битка за поста, но... не спечели.