Звезда изля мъката си за телевизията на Слави

Телевизионната водеща и модел Гери Дончева отправи трогателно послание към екипа на Слави Трифонов по повод затварянето на 7/8 TV. В публикация в социалните мрежи тя изрази съжалението си от края на телевизията и благодари на хората, с които през годините е споделяла професионални проекти, приятелства и незабравими моменти.

Дончева не скри емоцията си от новината, като подчерта, че зад всяка медия стоят преди всичко хората, които я създават и превръщат в нещо специално.

„Една медия е преди всичко хората, които стоят зад нея. А екипът на 7/8 TV е съставен от хора с големи сърца, изключителен професионализъм, желязна дисциплина и талант, който оставя следа не само на екрана, но и в сърцата на хората“, написа тя.

„Искрено съжалявам, че тази глава приключва“

В публикацията си Гери Дончева разкри, че познава лично голяма част от хората, работили със Слави Трифонов. С някои от тях е участвала в съвместни проекти, а с други я свързват близки приятелства и скъпи спомени.

Именно затова новината за прекратяването на дейността на телевизията я е натъжила.

„Познавам голяма част от екипа на Слави. С някои от тях сме работили по специални проекти, с други ни свързват прекрасни спомени и истински човешки отношения. Затова искрено съжалявам, че тази глава от историята им приключва“, сподели тя.

Въпреки тъжния повод Дончева изрази увереност, че професионалистите от екипа ще продължат успешно развитието си и извън телевизията.

Според нея талантът, дисциплината и отдадеността, които ги отличават, са качества, способни да им донесат успех във всяко бъдещо начинание.

Над 25 години заедно – пример за лоялност

Особено внимание в посланието си Дончева отдели на дългогодишното партньорство между хората от екипа на Слави Трифонов.

Тя подчерта, че повече от четвърт век съвместна работа е рядко постижение, особено в телевизионния бизнес, където промените са постоянни.

„Над 25 години заедно като екип! В свят, в който всичко се променя толкова бързо, това е не просто постижение, а истински пример за лоялност, приятелство и професионализъм. И повод да ви се поклоня!“, написа водещата.

С тези думи тя отдаде признание не само на професионалните успехи на колегите си, но и на човешките отношения, които са успели да съхранят през годините.

„Телевизиите могат да затварят, но приятелствата остават“

В края на публикацията си Гери Дончева отправи лична благодарност към хората от 7/8 TV за общите преживявания, подкрепата и доверието.

„Радвам се, че ви познавам! Благодаря ви за всичко, което сме преживели заедно, за хубавите емоции, за подкрепата, за доверието и за всички моменти, които остават скъпи за мен“, сподели тя.

Дончева пожела на целия екип нови професионални възможности, щастие и вдъхновение, като завърши с послание, което обобщава отношението ѝ към края на телевизионния проект.

„Защото телевизиите могат да затварят, но истинските екипи, приятелства и човешки отношения остават. Нека най-хубавите моменти тепърва предстоят!“

Думите ѝ са едновременно сбогуване с един телевизионен проект и признание към хората, които са били част от него. За Дончева краят на 7/8 TV не означава край на приятелствата и професионалните връзки, изграждани през годините.