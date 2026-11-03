Дърветата показват къде има злато! Неочаквано откритие в голяма държава

Златото може да се крие на най-неочакваното място - в игличките на обикновени дървета. Учени от Финландия установиха, че смърчовете, растящи над златни находища, могат да съдържат микроскопични частици от благородния метал. Още по-любопитното е, че определени бактерии в самите растения изглежда участват в образуването на тези частици. Откритието може да доведе до нов, значително по-щадящ природата начин за откриване на скрити залежи, разказва научното издание „Футура“.

Златна изненада в игличките на смърчовете

Необичайното откритие е направено от изследователи от Университета в Оулу и Геоложката служба на Финландия. Те проучили обикновени смърчове, растящи в района на златната мина Китиля в северната част на страната.

Учените събрали 138 проби от игличките на 23 дървета, разположени над известното находище Исокуотко. При лабораторния анализ открили нещо изненадващо - в игличките на четири от дърветата имало истински златни наночастици.

Това означава, че в приблизително 17% от изследваните смърчове е установено присъствието на микроскопично злато. Частиците били толкова малки, че можели да се видят единствено с помощта на специализирана електронна микроскопия.

Най-интересното обаче се оказало разположението им. Златото се намирало между клетките на растителната тъкан и било обградено от колонии бактерии.

Как златото се изкачва от земята до върховете на дърветата

Обяснението на необичайното явление се крие в естествените процеси, които протичат дълбоко под земната повърхност. Подземните минерални находища постепенно отделят разтворени метални йони, които се пренасят чрез водата в почвата.

Корените на дърветата поглъщат тази вода заедно с разтворените в нея вещества. Така минимални количества злато могат да попаднат в проводящата система на растението и да достигнат чак до неговите иглички.

Там започва още по-интересен процес. Микроорганизмите, които естествено живеят в растителните тъкани, могат да подпомогнат превръщането на разтвореното злато обратно в твърди частици.

Явлението се нарича биоминерализация и е известно на науката, но механизмите, чрез които протича в дърветата, все още се изучават.

„Нашите резултати показват, че бактериите и другите микроорганизми, живеещи в растенията, могат да влияят върху натрупването на злато в дърветата“, обяснява Кайса Лехосмаа от Университета в Оулу.

Бактериите се оказаха ключът към загадката

За да установят какво се случва вътре в игличките, учените изследвали и микроскопичните организми, които ги обитават. Чрез генетични анализи те идентифицирали 998 рода бактерии, присъстващи в събраните проби.

С помощта на компютърни алгоритми и статистически анализи били установени 18 бактериални таксона, свързани с наличието на златни наночастици. Особено внимание привлекли микроорганизми от групите Corynebacterium, Cutibacterium и P3OB-42.

Някои от тези бактерии се срещали по-често именно в игличките, съдържащи злато. Изследователите смятат, че микроорганизмите могат да участват в преобразуването на разтворените метални съединения в твърди частици.

„Това предполага, че тези специфични бактерии, свързани със смърчовете, могат да помогнат за превръщането на разтворимото злато в твърди частици вътре в игличките. Това познание е полезно, тъй като изследването за такива бактерии в листата на растенията може да улесни търсенето на злато“, посочва Лехосмаа.

Дърветата могат да заменят част от скъпите геоложки проучвания

Практическото значение на откритието е свързано с възможността горите да се превърнат в своеобразни естествени карти на подземните богатства.

Традиционното търсене на златни залежи често изисква вземане на почвени и скални проби, сондажи и сложни геоложки изследвания. Новият подход предлага друга възможност - специалистите да анализират листа или иглички на дърветата и по съдържащите се в тях микроскопични следи да определят кои райони заслужават по-подробно проучване.

Това би позволило предварителното проучване на големи горски територии с по-малко намеса в природната среда. Методът би могъл да бъде особено полезен там, където находищата са скрити дълбоко под почвени и скални пластове.

Самите златни частици в игличките обаче не могат да бъдат събирани с търговска цел. Размерът им е приблизително една милионна от милиметъра, а количеството им е изключително малко. Истинската им стойност е в информацията, която предоставят за земните недра.

Откритието може да помогне и за пречистването на водите

Изследователите разглеждат възможността подобни природни механизми да действат и при други растения и метали. Особен интерес представляват мъховете, които също могат да натрупват минерални вещества в тъканите си.

Учените проучват дали микроорганизмите, живеещи във водните мъхове, могат да се използват за улавяне и отстраняване на метали от замърсени води. Подобна технология би могла да намери приложение в райони, засегнати от миннодобивна дейност.

Изследването на финландските учени е публикувано през август 2025 г. в научното списание „Енвайрънмънтъл майкробайом“. Предстоят допълнителни проучвания при различни климатични условия, растителни видове и минерални находища, за да се установи доколко надеждно дърветата могат да служат като природни указатели за скритото под земята злато.