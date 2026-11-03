Особено ястие от Япония може би е ключът към дълголетието

Една от най-необичайните храни в японската кухня се превръща в световен хит заради възможната си връзка с дълголетието. Натто, приготвено от ферментирали соеви зърна, има остра миризма и лепкава консистенция, които отблъскват мнозина, но съдържа впечатляващо количество полезни хранителни вещества. Големи японски изследвания установяват, че хората, които редовно консумират ферментирала соя, имат по-нисък риск от смърт, особено вследствие на сърдечносъдови заболявания. За нарастващия интерес към тази традиционна храна и научните открития разказва изданието „Ню Атлас“, което представя резултатите от няколко проучвания.

Храна на повече от 1000 години завладява света

Натто е традиционен японски специалитет, чиято история се проследява повече от хилядолетие назад. Приготвя се от сварени соеви зърна, които преминават през ферментация с помощта на бактерията Bacillus subtilis var. natto. Именно този процес придава на храната характерната силна миризма и необичайната лепкава структура.

Когато зърната се разбъркват, между тях се образуват дълги, тънки нишки. Вкусът също е специфичен и често се сравнява с този на силно ферментирали продукти. Въпреки това натто остава популярна част от традиционната японска закуска.

През последните години интересът към него рязко нараства и извън Япония. По данни на японското Министерство на финансите през 2025 г. износът е достигнал 5248 тона, което е почти три пъти повече в сравнение с 2017 г. Сред най-големите купувачи са Китай и САЩ.

Само 50 грама съдържат впечатляващо количество хранителни вещества

Една от основните причини за популярността на натто е високата му хранителна стойност. В сравнително малка порция се съдържат значителни количества растителни белтъчини, фибри, витамини и минерали.

Според данните, представени от „Ню Атлас“, само 50 грама натто осигуряват приблизително 8,3 грама протеин, 4,8 грама фибри, 50 милиграма магнезий и 330 милиграма калий. Това го прави интересен продукт за хората, които искат да разнообразят храненето си с растителни източници на белтъчини.

Особено внимание учените отделят на витамин К2, който присъства в натто във високи количества. Най-важна е неговата форма менахинон-7, известна като MK-7, която участва в обмяната на калция и поддържането на костната тъкан.

Витамин К играе съществена роля и за нормалното кръвосъсирване. Витамин К2 участва в активирането на определени белтъци, включително остеокалцин, който има значение за минерализацията на костите.

Голямо изследване откри връзка с по-дълъг живот

Най-интересните резултати идват от проучвания, които проследяват хранителните навици и здравословното състояние на десетки хиляди японци в продължение на години.

През 2017 г. в научното списание „Американ джърнъл ъв клиникъл нютришън“ са публикувани резултатите от изследването „Такаяма“, обхванало близо 30 000 души. Учените установяват, че участниците с най-висока консумация на натто имат по-нисък риск от смърт вследствие на сърдечносъдови заболявания в сравнение с хората, които ядат най-малко от този продукт.

Още по-мащабно изследване е публикувано през 2020 г. в авторитетното медицинско списание „Би Ем Джей“. То обхваща 92 915 възрастни японци, чието здравословно състояние е проследявано средно близо 15 години.

Резултатите показват, че при хората с най-висока консумация на ферментирали соеви продукти общият риск от смърт е приблизително с 10-11% по-нисък в сравнение с участниците, които консумират най-малки количества. Особено интересна е установената връзка между употребата на натто и по-ниската смъртност от сърдечносъдови заболявания.

Изследователите обаче подчертават, че резултатите показват статистическа зависимост, а не доказана причинно-следствена връзка. Не може да се твърди, че самото натто удължава живота, тъй като влияние оказват и останалите хранителни навици, физическата активност и общото здравословно състояние.

Учените откриха обещаващи резултати и за костите

В края на 2025 г. е публикуван нов метаанализ, който обединява данните от шест научни изследвания, посветени на връзката между консумацията на натто и здравето на костите. Анализът включва общо 2327 участници и разглежда въздействието на храната върху витамин К2, костния метаболизъм и костната минерална плътност.

Резултатите показват, че редовната консумация на натто е свързана с по-високи нива на витамин К2 в организма и с благоприятни промени в някои показатели за костното здраве. Установена е и връзка със сравнително по-висока костна минерална плътност.

Специалистите обаче предупреждават, че доказателствата все още са ограничени. Значителна част от проучванията са наблюдателни, поради което не може да се заключи, че натто само по себе си предпазва от остеопороза или предотвратява костни фрактури.

Необичаен ензим привлича интереса на кардиолозите

Освен богатото съдържание на витамин К2 натто съдържа и ензим, наречен натокиназа. Той се образува по време на ферментацията и е обект на изследвания заради възможното му влияние върху кръвното налягане и процесите, свързани със съсирването на кръвта.

Някои клинични проучвания с препарати, съдържащи натокиназа, показват обещаващи резултати за понижаване на кръвното налягане. Учените обаче продължават да изследват необходимите дози, безопасността и дългосрочните ефекти.

Важно е да се прави разлика между резултатите от изпитвания на концентрирани препарати и действието на самата храна. Засега няма достатъчно доказателства, че консумацията на натто може да замени лекарства за високо кръвно налягане или за профилактика на сърдечносъдови заболявания.

Как японците ядат натто и кой трябва да внимава

В Япония натто традиционно се сервира върху купичка топъл ориз, като към него се добавят соев сос, японска горчица и нарязан зелен лук. Някои хора го предпочитат в суши, супи или като допълнение към други ястия.

За онези, които не харесват силната му миризма и лепкава консистенция, комбинирането с други продукти може да направи вкуса по-приятен. Натто се предлага и в малки готови порции, което позволява да бъде опитано без специална подготовка.

Въпреки хранителните му предимства продуктът не е подходящ за всеки. Поради изключително високото съдържание на витамин К2 натто може да повлияе на действието на лекарството варфарин, което се използва за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци. Хората, които приемат този медикамент, трябва да обсъдят консумацията му с лекуващия си лекар.