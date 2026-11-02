Мащабен проект в наш град. Инвестиция за милиони, нови работни места

Общинският съвет в Свищов одобри проект за изграждането на високотехнологичен център за обработка и съхранение на данни, оборудван със собствени системи за производство и съхранение на електроенергия. Инвестиционното предложение е на стойност 1,46 млн. евро и се реализира от новосъздадената фирма „Мултимодал Хайпъргрид Енд Диджитълс Системс“ ЕООД.

Бъдещият център ще използва 26,7 декара площ, разпределени в три парцела. Проектът предвижда две сгради – основна (с 12 000 кв. м разгъната застроена площ), помещаваща IT и UPS зали, NOC оперативен център и офиси, както и спомагателна сграда за енергийни съоръжения, включваща газобутални агрегати, системи за съхранение на енергия и пожарогасене. Изграждането на центъра ще разкрие първоначално 50 работни места с потенциал за растеж през следващите пет години.

Проектът за дата центъра е само част от засиления инвестиционен интерес към Дунавския индустриален и технологичен парк. „Аквилон-АМ“ инвестира близо 980 000 евро в нов високотехнологичен център за пакетиране на яйца върху 16 декара, отваряйки 30 нови работни места. „Богара“ (производител на Pause Jeans) влага 975 000 евро в складово-логистична база на 7 декара, осигурявайки 30 работни места.

Дунавският индустриален парк в Свищов, разположен върху 320 декара на мястото на бившето военно поделение, се финансира с близо 27 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост, при обща стойност на проекта от 80 млн. лв. Паркът предлага 22 напълно оборудвани парцела с модерна инфраструктура (пътища, ток, газ, вода и оптика), разработена в партньорство между 3 общини, 3 университета и ключови държавни дружества.