ЕРМ Запад в готовност за незабавна реакция, за да не се възпрепятства изборният процес

Екипите на ЕРМ Запад са в постоянна готовност за незабавна реакция с цел гарантиране на надеждното електрозахранване на всички изборни секции на територията на Западна България.

В неделя преди обяд кабелна повреда по извод от подстанция „Алдомировци“ предизвика временно прекъсване на електрозахранването на изборна секция в региона. Благодарение на своевременната реакция и на допълнителните екипи на ЕРМ Запад работата на машините за гласуване не беше нарушена и изборният процес продължава без прекъсване.

В подготовка за изборния ден ЕРМ Запад удвои броя на дежурните екипи, които остават в постоянна готовност за реакция при възникване на необходимост.

Дружеството поддържа непрекъсната връзка с Министерство на енергетика, Централната избирателна комисия и с всички районни избирателни комисии на обслужваната от ЕРМ Запад територия. Компанията разполага и с мобилни генератори, чрез които при необходимост може да осигури резервно електрозахранване на сградите, в които се провежда гласуването.

В нощта след изборния ден екипи на ЕРМ Запад ще дежурят в близост до всички районни избирателни комисии и ще останат на терен до приключване на предаването и отчитането на изборните книжа.