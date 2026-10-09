Електрохолд Продажби участва в Общинско ЕКСПО 2026 със специални предложения

Електрохолд Продажби ще участва в Общинско ЕКСПО 2026, което ще се проведе от 11 до 13 октомври в курортен комплекс Албена. Компанията ще представи решения за сигурно и предвидимо снабдяване, оптимизиране на разходите и производство на собствена зелена енергия.

На щанда на изложението, заедно със своите партньори, Електрохолд Продажби ще представи продукти и услуги, разработени в подкрепа на устойчивото развитие. Експерти на компанията ще представят на местните власти и бизнеса конкретни възможности за съчетаване на дългосрочното снабдяване с електроенергия и собственото производство от възобновяеми източници. Целта е клиентите да получат решения, съобразени с индивидуалния им профил на потребление и насочени към по-добра предвидимост на разходите и устойчиво управление на енергията.

Специален акцент по време на изложението ще бъдат фиксираните планове за доставка на електроенергия, които дават възможност на бизнес клиентите да планират по-добре и да ограничат риска от ценови колебания. В рамките на Общинско ЕКСПО 2026 Електрохолд Продажби предлага фиксирана цена от 148 EUR/MWh при сключване на договор за две години за бизнес клиенти с годишна консумация до 100 MWh. Предложението осигурява повече контрол и прозрачни условия без скрити такси.

Посетителите ще могат да се запознаят и с възможностите за изграждане на фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) за собствено потребление. За клиентите, които подпишат договор с Електрохолд Продажби до 31 декември 2026 г., е предвидена отстъпка от 500 евро за изграждането на соларна система.

„Общинско ЕКСПО е възможност да разговаряме директно с представителите на местните власти и бизнеса за техните конкретни енергийни потребности. Стремим се да предлагаме решения, които съчетават сигурност на доставките, предвидимост на разходите и възможности за собствено производство на зелена енергия. Така подкрепяме клиентите си както в ежедневното управление на енергийните разходи, така и в дългосрочните им планове за устойчиво развитие“, коментира Тодор Матев, ръководител „Търговска мрежа“ в Електрохолд Продажби.

С поредното си участие в Общинско ЕКСПО 2026 Електрохолд Продажби продължава партньорството си с местните власти и бизнеса, като предоставя експертиза и практически решения за по-ефективно, предвидимо и устойчиво управление на енергията.