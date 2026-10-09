Всичко по темата Електрохолд

С инвестиции от 5 млн. евро Електрохолд модернизира електроразпределителната мрежа в Плевен през 2026 г.
Проведе се среща между ръководството на Електрохолд с областния управител Иван Петков и кметове на о...
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Проведе се среща между ръководството на Електрохолд с областния управител Иван Петков и кметове на о...
Целта на инвестициите ни е хората да усещат реален ефект от модернизацията на мрежата
През 2026 г. в изграждане на нови съоръжения, дигитализация и реконструкция на електроразпределителн...