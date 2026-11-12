Електрохолд инвестира близо 5 млн. евро в електрозахранването в област Кюстендил

За по-тясно сътрудничество и по-добра комуникация се договориха ръководството на Електрохолд и представители на общините в област Кюстендил на работна среща в областната администрация, чийто домакин бе областният управител Атанас Гергинов.

Набелязани бяха конкретни сфери на сътрудничество като кастренето на растителността около електропроводите, извозването на дървесината, разкопаването и възстановяването на настилки при изграждане на съоръжения.

„Тази година инвестирахме над 100 000 евро в монтирането на мощностни разединители по електропроводите в област Кюстендил, които позволяват бързо да реагираме в случаи на изключвания, да локализираме по-бързо повредите и да съкратим времето за възстановяване на електрозахранването“, отбеляза инж. Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад, част от групата Електрохолд. „За успешното изпълнение на инвестиционната ни програма разчитаме на добро партньорство и координация с местните власти“, допълни той.

През 2026 г. инвестиционната програма на ЕРМ Запад предвижда близо 2 млн. евро за изграждане на съоръжения средно и ниско напрежение в област Кюстендил. От тях над 950 000 евро са за съоръжения средно напрежение, а близо 1 млн. евро – за съоръжения ниско напрежение. Почти 2.3 млн. евро са вложени в присъединяването на клиенти към мрежата, отбеляза Виктор Станчев, главен оперативен директор на ЕРМ Запад.

Планираните дейности ще повишат надеждността на електрозахранването и ще осигурят необходимия капацитет, за да се отговори на бързото нарастване на потреблението през последните години.

Срещата в Кюстендил е част от диалога на Електрохолд с местната власт в Западна България. Целта е да бъдат обсъдени конкретните потребности на населените места и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството с общините и областните администрации.