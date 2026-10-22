С понижаването на температурите нараства потреблението на електроенергия в домакинствата

С настъпването на по-студените месеци и понижаването на температурите традиционно нараства потреблението на електроенергия в домакинствата, особено при клиентите, които използват електричество за отопление и подгряване на вода.

Данните на Електрохолд Продажби, която доставя електроенергия за крайни клиенти в Западна България, показват, че количествата електрическа енергия, закупени за снабдяване на крайните битови клиенти, са нараснали с 19.84% през първата половина на октомври спрямо първата половина на септември 2026 г.

При сравнение на месечните сметки е важно клиентите да следят не само крайната сума, но и количеството използвана електроенергия в киловатчасове.

Потреблението на всяко домакинство е индивидуално и зависи от редица фактори – начина на отопление и подгряване на вода, топлоизолацията на жилището, външните температури, броя и мощността на използваните електроуреди, времето, през което те работят, както и продължителността на престоя у дома.

За да проследяват по-лесно промените в собственото си потребление, клиентите разполагат с информация за текущия и предходните 13 месеца във всяка фактура, издадена от Електрохолд Продажби. Достъп до тази информация има и в приложението за електронна фактура на дружеството: https://electrohold.bg/faktura.

При понижаването на температурите клиентите обикновено сравняват консумацията си с тази от предходния месец, но подобно сравнение може да бъде подвеждащо, тъй като външните фактори, които влияят върху потреблението, се променят. Затова Електрохолд препоръчва да се сравняват данните с тези за същия период на предходната година, евентуални промени в начина на отопление, използването на нови или по-мощни уреди и броя на отопляваните помещения.

Повече информация, практични съвети и решения за повишаване на енергийната ефективност и запазване на комфорта у дома може да се намерят на сайта на Електрохолд Продажби в секция Енергийна ефективност: https://electrohold.bg/bg/sales/domakinstva/energijna-efektivnost/.