Няма нарушения в електрозахранването в изборния ден, екипите на ЕРМ Запад остават в готовност

Към 16:30 ч. няма регистрирани нарушения на електрозахранването, които да възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на територията, обслужвана от ЕРМ Запад.

Дружеството продължава да следи ситуацията, а удвоеният брой дежурни екипи остава в готовност за незабавна реакция при необходимост.

Към момента обстановката е спокойна и няма нередности, свързани с електрозахранването на обектите, ангажирани с изборния процес.

ЕРМ Запад призовава гражданите да сигнализират незабавно на денонощната телефонна линия на Електрохолд 0700 10 010 или по установените канали за контакт с дружеството при възникване на проблем с електрозахранването вследствие на влошената метеорологична обстановка.