Електрохолд разработи Viber чатбот за проверка на прекъсванията на тока
Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber
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Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber
Компанията стриктно изпълнява своите ангажименти и извършва ежегодно кастрене в сервитутните зони
Проектът значително намалява риска от прекъсвания при снеговалежи, паднали дървета и други неблагоприятни условия в Осоговската планина
Подадени са сигнали до пожарната и полицията
Русия удари украинската столица с нова вълна от ракети и дронове, оставяйки града без светлина и вода
Оказвана е първа долекарска помощ, други са получили психологическа подкрепа
До късно снощи продължи и евакуацията на хора от хотелите в "Елените"
Няма данни за пострадали хора към този момент
Дървета са препречили пътища за селата
През следващите часове се очаква нормализиране на електрозахранването
Новото нападение е нанесло щети по инфраструктура
Нови руски ракетни атаки са довели до прекъсвания на електрозахранването
Без ток е само с.Власатица, община Враца
Допълнително чрез мобилни агрегати ще бъде подсигурено захранването с вода на Доспат и Борино.
Планов ремонт по съоръжения 110 кV на държавния Електроенергиен системен оператор – „ЕСО" ЕАД и „ЧЕЗ Разпределение България" АД налага захранване на...
РЕМОНТЪТ НА СТОЛИЧНИЯ БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ" ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СМУЩЕНИЯ В ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЧЕЗ Разпределение България осигурява организация за денонощна ре...
ЧЕЗ възстанови електрозахранването на 153 000 клиенти в 250 селища в Западна България. Условията продължават да бъдат голямо предизвикателство пред сл...
Енергийният министър Теменужка Петкова посети на място абонати, останали без електрозахранване в Долни Богров. Силният вятър остави без захранване рай...
Беше издадена заповед за ограничаване на електрическото захранване в бедстващите области, която влезе в сила от 00.00 часа на 9 март. Това обяви минис...
Заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков е в Кърджали и координира възстановяването на електрозахранването Обстановката в област Кърджали ос...