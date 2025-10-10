Масирана руска атака нанесе огромна щета на Киев

Украинската столица преживя една от най-тежките си нощи от началото на войната. Небето над Киев бе прорязано от светлини и експлозии, а в ранните часове на деня градът потъна в гъст мрак. Новата руска атака, описана от украинските въздушни сили като „масивна“, удари не само инфраструктурата, но и самото усещане за сигурност на милиони хора.

Под обсадено небе

Украинската столица бе потопена в мрак рано днес от това, което военновъздушните сили нарекоха „масивна атака“, тъй като Русия нанесе удари по инфраструктурата на Киев, прекъсвайки водоснабдяването и електричеството. Кремъл ескалира въздушните атаки срещу украинските енергийни съоръжения и железопътни системи през последните седмици, повтаряйки подобни кампании, проведени през последните три зими, които оставиха хората без отопление при ниски температури. Чули са се няколко мощни експлозии в различни райони на града.

„Столицата на страната е подложена на атака с балистични ракети и масивна атака от вражески ударни дронове“, заяви украинските въздушни сили, призовавайки хората в Киев да останат в убежища. Кметът Виталий Кличко каза, че руските ракети са атакували „критична инфраструктура“ и са ранили най-малко 9 души, пет от които са били откарани в болница. „Част на столицата е без ток. Има и проблеми с водоснабдяването“, написа Кличко в Телеграм.

Тишината след взривовете

Украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук заяви, че руските сили „нанасят масивен удар“ по електропреносната мрежа. От страх от приближаваща се хиперзвукова ракета „Кинжал“ – която е по-трудна за откриване и прихващане – Украйна обяви цялата страна в състояние на тревога.

Русия нанесе седем удара с дронове през нощта в югоизточната област Запорожие, убивайки 7-годишно дете и ранявайки най-малко трима души. Киев, останал в тъмнина, диша тежко след поредната нощ на ужас и разрушения, а хладният въздух на октомврийското утро носи не само мириса на дим, но и чувството, че войната отново е на прага на всеки дом.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com