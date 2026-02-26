Иран с ключова новина за ядрените оръжия

Иран излезе с ключова новина за ядрените си оръжия преди третия кръг преговори със САЩ, които се провеждат днес в Женева. Вашингтон обвинява Техеран, че се стреми да се сдобие с ядрен арсенал. Ликвидирането на ядрената програма на Иран е основното условие на САЩ в преговорите.

Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей е забранил оръжията за масово унищожение, което "очевидно означава, че Техеран няма да разработва ядрени оръжия", заяви президентът Масуд Пезешкиан, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

"Нашият върховен лидер вече заяви, че няма да притежаваме ядрени оръжия", заяви президентът в речта си. "Религиозният лидер на едно общество не може да лъже", подчерта Пезешкиан, цитиран от Асошиейтед прес. "Когато той обяви, че няма да имаме ядрени оръжия, това означава, че няма да имаме. Дори и да искам да го направя, не мога, заради вярата си", пише БТА.

