Още смятат щетите от тежката буря в Кюстендил

Бурен вятър, примесен с прах, малко дъжд, за около половин час се изви над Кюстендил снощи.

Резултатът е паднали дървета, пожари и щети в различните квартали на областния град, а и в близките села. Над 20 сигнала са подадени за паднали дървета и предмети в къщи, на улицата и по дворовете. Няма пострадали хора, каза на БНР говорителят на Областната дирекция Катя Табачка.

Силният вятър е съборил дървета, някои от които - големи.

Бурята е изкоренила дърво, като то е паднало върху къща в центъра на Кюстендил. Паднали дървета има около сградата на Общината, на улица "Раковска", при спортен комплекс "Осогово", улица "Александър Стамболийски". Има паднали дървета и върху леки автомобили.

Дървета са препречили пътища за селата.

На много места е спряно електрозахранването.

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова всички да стоят по домовете си. Организират се доброволци за отстраняване на щетите. Сборният пункт е паркингът при Общината. Свикано е и доброволното формирование.

Пожар е възникнал между селата Ябълково и Коняво.

На място има няколко екипа на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението". Пожарът се разпространява с бързи темпове заради вятъра. От Областна дирекция на МВР-Кюстендил съобщиха, че има над 20 подадени сигнала. Навсякъде са изпратени екипи, но приоритетно се обслужват пожарите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com