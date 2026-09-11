Всичко по темата Кюстендил

Водната криза се разраства, голям наш град влиза в режим
Кюстендил спира водата всяка нощ, а тревожни сигнали идват и от Свищовско заради пресъхващите водоиз...
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Кюстендил спира водата всяка нощ, а тревожни сигнали идват и от Свищовско заради пресъхващите водоиз...
Представителите на читалищата споделиха своите впечатления от работата по проекта
Дървета са препречили пътища за селата
Вече се водят разговори с компании, които проявяват желание да инвестират
Днес Кюстендил отбелязва традиционния си празник "Кюстендилска пролет"