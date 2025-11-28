В Белоградчик откриха паметник на Христо Ботев

Пред Младежки дом – Белоградчик се проведе тържествено откриване на паметника на Христо Ботев. Въпреки лошото време, събитието събра десетки граждани, представители на местната власт, културни дейци и ученици, които дойдоха, за да отдадат почит на един от най-видните герои в българската история.

Гости на събитието бяха Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Пахомий, Архимандрит Йоаким – протосингел на Видинска митрополия, Негово Високоблагоговейство отец Рафаил - Архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия, Илия Бояров – скулптора на паметника, Спас Спасов и Цоньо Цонев от Сдружение „Ботева чета“.

В своето слово, кмета на община Белоградчик – Боян Минков, развълнувано сподели: „Всички знаем кой е Христо Ботев, но до днес нямаше негов паметник в Белоградчик. Ние си обещахме, още преди изборите, че ако ги спечелим, ще започнем да строим паметници, за да може тези деца, които виждам и които най-много ме радват, да знаят къде са се родили, от къде произхождат и чий пример трябва да следват. За това днес е особен празник за Белоградчик, защото Христо Ботев вече ще присъства в нашия град. Паметника на Васил Левски дойде като дарение от един голям българин – професор Гаврилов. Днешният паметник идва като дарение от осем души от Белоградчик, общински съветници, които пожелаха техните имена да не се споменават. Хубаво е да се знае, че ние вече сме създали общност, в която всеки иска по някакъв начин да участва в развитието на Белоградчик. За мен това е най-важното!”

В своята реч Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Пахомий каза: „Искам да ви поздравя с новата придобивка – паметника на един от великите български герои - Христо Ботев. Ние сме длъжни да отдаваме своята почит и уважение към онези българските герои, които са дали живота си за нашето спасение, за нашата свобода, за нашето изграждане като граждани на България. Нека бъдем радостни и благодарни, че имаме свободата да говорим на български език; че имаме свободата да изповядваме вярата си. Тази свобода е извоювана от тези велики хора!”

Учениците от СУ „Христо Ботев“ – Цвета Ерославова, Никол Лазарова и Божидара Георгиева - представиха стихотворенията „Майце си“, „Хаджи Димитър“ и „Зов“, които предизвикаха сълзи в очите на всички присъстващи, а Братой Диков от Литературен клуб „Георги Савчев“ представи своето стихотворение „На Ботев“.

В края на тържеството бяха поднесени венци и цветя в знак на почит към живота и делото на Ботев.

