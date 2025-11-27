Заради наводненията! Две общини обявиха бедствено положение

Поройните дъждове, които наводниха къщи и пътища на Югозапад, доведе до обявяването на бедствено положение от общините Сандански и Петрич.

Над 60 л./кв.м. се изляха над Сандански днес, а едно от най-пострадалите места е село Ново Делчево. Десетки къщи в него са наводнени.

„Синът ми е тука, той ми се обади, вика "Мамо, нещо страшно става“, разказва Радостина.

„Дотук беше залято. Майка ми няма дрехи, които да облече, стояла е вътре, докато водата буквално е влизала през прозорците“, споделя Десислава.

В една от най-пострадалите къщи в Ново Делчево водата до преди час бе буквално на равнение на оградата и хората изпитваха невъзможност да влязат, за да видят какви са щетите в дома им. Къщата е съвсем нова и хората все още не са се настанили да живеят в нея.

Къщата е на дъщерята и зетя на Катерина. Още не им е съобщила за бедствието.

„Като всичко е със заеми, като мъжът ѝ е на хиляди километри и аз го лъжа "Нема синче, малко е“, споделя тя.

Кметът на Сандански Атанас Стоянов обяви бедствено положение, но отрече да има изпуснати язовири в района.

„Лошото е, че вече има и по-малки водоеми и язовири, които преливат. Изпускат се координирано и с „Напоителни системи“, и се наблюдава този целия процес“, коментира Димитър Бръчков, кмет на Петрич

В следващите часове се очаква дъждът в района да продължи и да се усили, в Петрич и Сандански предстои дълга и напрегната нощ.

