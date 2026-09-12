Седмицата на брака в Белоградчик
Всички присъстващи споделиха помежду си спомени от изминалите години
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Всички присъстващи споделиха помежду си спомени от изминалите години
Пред Младежкия дом бе тържественото откриване
Актьори от Общински драматичен театър „Боян Дановски" в Перник забавляват децата през ваканцията. Всяка събота на открито пред Двореца на културата и...
Бивш офицер в МВР спечели националния поетичен конкурс „Любовта...", организиран от Младежкия дом във Враца. 53-годишният Николай Дялков е родом от То...
Стара Загора. Младежкият дом в Града на розите скоро ще зарадва всички казанлъчани с нова визия. Освен подмяната на дограмата и топлоизолация на стен...
Разфасоваха "Блютнер", пречел на балерини да танцуват