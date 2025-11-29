Взрив в Черно море. Какво се случва

Експлозии и пожар в Черно море.

Турските власти съобщиха, че са евакуирали екипажите на два петролни танкера в Черно море след експлозии и пожари, като посочват, че инцидентите вероятно са причинени от ударни устройства.

Главната дирекция по морските въпроси съобщи в X, че „Кайрос“, който е бил празен и е пътувал към руския порт Новоросийск, е избухнал в пламъци на 28 морски мили (52 километра) от турския бряг „поради външни причини“. Ведомството допълни, че всички 25 членове на екипажа са невредими. На носа на кораба се виждали високи пламъци и гъст черен дим, без първоначални данни за замърсяване на морето.

