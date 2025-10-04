Черноморието се съвзема след потопа и жертвите, отстраняват щетите

Днес ще продължи работата по отстраняване на щетите, нанесени от обилните валежи от дъжд и сняг из страната през седмицата.

Придошлите води вследствие от пороите отнеха три човешки живота по южното Черноморие –

мъж беше открит в подземния етаж на хотел във ваканционното селище "Елените", тракторист-доброволец беше отнесен от приливна вълна, а граничен полицай загина в морето след преобръщане на лодката, с която е издирвал бедстващи хора.

До късно снощи продължи и евакуацията на хора от хотелите в "Елените".

Те бяха настанени в почивни бази, в пенсионерския клуб и в училището в Свети Влас.

Остава в сила обявеното бедствено положение в общините Несебър и Царево, а в община Етрополе беше обявено частично бедствено положение заради валежите, предизвикали падането на дървета, които блокираха пътища и корита на реки.

На места се съобщава и за проблеми с електрозахранването.

Продължава работата и по възстановяването на тока в няколко общини на област Монтана, както и в отделни селища в общините Земен и Трън, където след падналия предната нощ сняг обстановката постепенно се нормализира. Продължава и разчистването на паднали дървета.

