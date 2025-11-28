Четири общини в бедствено положение след нощните порои

През цялата нощ аварийни екипи дежуриха в общините Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни, които са в бедствено положение заради силните валежи. Наводнени са десетки обществени сгради и частни домове, има разрушени пътни настилки и мост.

Най-сложна е обстановката в община Петрич

Обстановката в община Петрич, която първа обяви бедствено положение, остава усложнена. Екипи на общината, аварийното звено и пожарната работят на терен в засегнатите райони. Най-сериозно е положението в Подгорския район, както и в селата Рупите, Кърналово, Генерал Тодоров и Беласица. Скъсана стена на малък частен водоем застраши село Митино, като наводни улици и къщи. На места се налага контролирано изпускане на по-малки язовири. Над 80 души и тежка техника работят по овладяване на ситуацията.

Щети и реки по улиците на Сандански

В община Сандански, където в ранния следобед също беше обявено бедствено положение, силните валежи наводниха междуселски пътища, мостови съоръжения, частни домове и обществени сгради. По улиците на града се образуваха реки. Най-засегнати са селата Ново Делчево, Лешница, Склаве, Джигурово и Лиляново. Сериозно наводнени са и участъци от републиканската пътна мрежа, има паднали камъни и земна маса.

Обявени са червени и оранжеви кодове

Червен код за опасни валежи и локални наводнения действа за областите Благоевград, Смолян и част от Кърджалийска област. В съседните региони е обявен оранжев код, а в други девет области - жълт код.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com