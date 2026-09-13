Неучебен ден в Крумовград заради порои и бедствено положение
Над 120 литра дъжд, наводнени училища и десетки населени места без вода
Следете всички новини, анализи и коментари за Поройни Дъждове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Над 120 литра дъжд, наводнени училища и десетки населени места без вода
Наводнени са десетки домове и обществени сгради, има разрушени пътища и един мост
Храмът Сирамидзу Амидо, част от списъка с национални съкровища, е затворен до понеделник
Във Валенсия са отменени учебните занятия, в Мурсия затвориха училищата и университета
Очакват се значителни повишения на нивата на реките Осъм и Янтра
Добивът с 2/3 по-слаб, стопаните се страхуват от фалит Аномалиите на времето и поройните валежи водят до намаляване на продукцията от краставици, дом...