Един язовир се надигна. Спешни мерки

Водното ниво на язовир Студена се покачва бързо, притоците са силни, а системите за контрол действат в реално времe. Поради тази причина и ВиК – Перник започна контролирано изпускане, за да предотврати риск от преливане и наводнения надолу по течението, предава "Фокус".

Meteo Balkans съобщава, че последното денонощие донесе внушителен наплив на вода към язовира – над 400 000 кубични метра допълнителен обем. С това Студена достигна 23,710 млн. куб. м при максимален капацитет от 25,2 млн. куб. м. Това означава, че язовирът е практически почти пълен, а оставащият буфер е минимален.

Притокът през последните 24 часа достига 5561 л/сек, докато разходът от съоръжението е едва 613 л/сек. За да се поддържа безопасен баланс, ВиК допълнително изпуска 800 л/сек, което позволява да се избегне прехвърляне на критичния обем.

Според месечния график за управление на водите обемът на "Студена“ не трябва да надвишава 24,2 млн. куб. м. В момента той се доближава опасно до тази граница.

Контролираните изпускания са една от най-важните мерки за намаляване на натиска върху стената и предотвратяване на внезапни и неконтролируеми преливания.

От ВиК – Перник уверяват, че действат в постоянна синхронизация с "Напоителни системи“ и местните власти. Вчера промяната в месечния график бе одобрена лично от министъра на околната среда и водите Манол Генов, след искане от ВиК за спешно освобождаване на допълнителен обем.

Припомняме също така, че вчера министър-председателят Росен Желязков разпореди денонощно наблюдение на нивото на река Струма и водоемите по цялото течение от язовир Студена.

