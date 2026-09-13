Един язовир се надигна. Спешни мерки
Водното ниво се покачва твърде бързо
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Водното ниво се покачва твърде бързо
Язовир Студена вече е с много добро ниво
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) пък иска аргументи за това
При влажна пролет до края на сезона може да бъде облекчен водният режим в Перник
Столицата нямало да пострада от това, каза Фанвъкова
Може и да не използваме, но ни трябват ако има криза, каза Константин Стаменов
Обсъждат се различни варианти за язовир "Студена"
Контролирано изпускане на язовир „Студена" е започнало в края на миналата седмица. Нивото на водоема се поддържа по-ниско планово от ноември, минала...
Преди дни зам.-министър "напука" стената на яз. "Студена"