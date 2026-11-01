Невероятен обрат след кражбата на 6,3 милиарда долара от Байненс

Най-голямата криптоборса в света „Байненс“ възобнови тегленето на биткойни, след като успя да покрие 95% от активите, откраднати при безпрецедентна хакерска атака за 6,3 милиарда долара. Компанията е използвала собствени средства, за да закупи заместващи криптовалути на стойност около 6 милиарда долара, и започва поетапно да възстановява останалите услуги.

Американското Федерално бюро за разследване обвини подкрепяна от Северна Корея хакерска група за нападението, което се определя като най-голямата кражба на криптовалути в историята. Президентът Доналд Тръмп обаче заяви, че Вашингтон все още не е сигурен кой стои зад обира, предаде Ройтерс.

Тегленето на биткойни е възстановено, още 14 криптовалути са в първия етап

„Байненс“ съобщи днес, че е започнала планираното възобновяване на тегленията, след като през последните дни беше принудена да предприеме извънредни мерки заради огромната кражба. Информацията беше публикувана на страницата за текущото състояние на услугите малко след 06:00 часа по Гринуич.

Първият етап обхваща 15 криптоактива, сред които биткойн, етер, XRP и доджкойн. Компанията планира постепенно да разреши тегленето и на останалите цифрови валути, като възстановяването на услугите ще се извършва поетапно.

Криптоборсата е успяла да покрие около 6 милиарда долара от общата стойност на откраднатите активи чрез закупуване на заместващи криптовалути със собствени средства. Това представлява приблизително 95% от нанесените загуби.

Останалите 5% са свързани предимно с криптовалути с по-ниска ликвидност. Осигуряването на необходимите количества от тях може да отнеме повече време, тъй като възможностите за закупуването им на пазара са ограничени.

Най-големият криптообир в историята е извършен за 20 минути

Мащабът на атаката е безпрецедентен за пазара на цифрови активи. Според анализатори кражбата на 6,3 милиарда долара може да се окаже не само най-голямото посегателство срещу криптовалути, но и най-големият финансов обир изобщо.

Американските компании за анализ на блокчейн трансакции „ТРМ Лабс“ и „Чейналисис“ съобщиха, че основната част от средствата са били откраднати в рамките на около 20 минути късно в четвъртък. Специалистите са открили характерни белези на предишни мащабни кибератаки, приписвани на Северна Корея.

Единият от двамата изпълнителни директори на „Байненс“, Ричард Тън, определи нападението като „сложна операция“. По думите му атаката е включвала компрометиран лаптоп и злонамерен софтуер, създаден така, че да изтрива следите от действията си и да затруднява разследването.

За сравнение, според данните на „ТРМ Лабс“ през цялата минала година при близо 150 хакерски атаки са били откраднати криптовалути на обща стойност 2,9 милиарда долара. Сегашният обир надхвърля повече от два пъти тази сума.

ФБР обвини Северна Корея, Тръмп не е убеден

Американското Федерално бюро за разследване обяви вчера, че зад атаката срещу „Байненс“ стои хакерската група „ТрейдърТрейтър“, която според американските власти е подкрепяна от севернокорейската държава.

ФБР съобщи, че разследващите са установили как членове на групата преобразуват откраднатите активи в криптовалутата етер. Бюрото очаква извършителите да предприемат и следващи действия за изпиране на средствата чрез технологии, свързани с блокчейн трансакциите.

Американският президент Доналд Тръмп обаче изрази по-предпазлива позиция относно отговорността за кражбата. „Не знаем дали е Северна Корея, но ако е така, ще разговаряме със Северна Корея за това“, заяви Тръмп пред журналисти, според негово изявление, публикувано от Белия дом в социалната мрежа Екс.

Пхенян от години отрича да използва свързани с държавата хакерски групи за шпионаж, финансови кражби и набиране на приходи. Севернокорейското представителство в Женева и посолството на страната в Китай не са отговорили на отправените запитвания за коментар.

Байненс задели 6,34 милиарда долара, за да защити клиентите си

Компанията многократно увери потребителите, че ще поеме финансовите загуби от атаката. За тази цел „Байненс“ е заделила около 6,34 милиарда долара собствени средства, които да бъдат използвани за възстановяването на клиентските активи.

Част от парите идват от фонда за защита на потребителите при извънредни ситуации SAFU, който разполага с резерви в биткойни на стойност около 1 милиард долара. Допълнителни средства се осигуряват от застрахователния фонд за търговия с фючърси и корпоративните резерви на криптоборсата.

Другият изпълнителен директор на компанията, И Хъ, съобщи вчера, че ще бъдат използвани 50% от средствата във фонда SAFU. „Байненс“ се ангажира след това да възстанови размера му до приблизително 1 милиард долара.

Междувременно криптоборсата работи съвместно с партньори от сектора за блокиране на част от засегнатите активи. До петък компанията е успяла да установи местонахождението на откраднати криптовалути на стойност около 3 милиарда долара.

Криптопазарът реагира, компанията управлява активи за над 162 милиарда долара

Новината за рекордната кражба предизвика напрежение на пазара на цифрови активи. В петък цените на криптовалутите се понижиха, докато „Байненс“ се опитваше да увери клиентите си, че средствата им са защитени и загубите ще бъдат покрити.

Криптоборсата, основана в Китай, е най-голямата платформа за търговия с цифрови активи в света. Тя предоставя услуги за покупка, продажба и обмен на криптовалути и има 335 милиона регистрирани потребители в различни държави.

Според годишния отчет на „Байненс“ за 2025 г. компанията е управлявала клиентски активи на стойност приблизително 162,8 милиарда долара.