Еврото поскъпна, доларът губи позиции. Какво се случва на пазара

Еврото поскъпна спрямо долара в петъчната междубанкова търговия във Франкфурт, докато американската валута се насочва към първото си седмично понижение от пет седмици. Причината е засилващата се несигурност около огромните инвестиции в изкуствен интелект и спадът на доходността по американските държавни облигации. Единната европейска валута се отдалечава от достигнатото наскоро 17-месечно дъно, съобщават Ройтерс и германски финансови издания.

Какъв е курсът на еврото

Тази сутрин еврото поскъпна с 0,10% до 1,122 долара. Спрямо британската лира единната валута поевтиня с 0,05% до 0,844 лири, а спрямо швейцарския франк се повиши с 0,08% до 0,928 франка.

През азиатската търговия доларът отстъпи до 157,85 японски йени, като седмичната му загуба достигна около 0,3%. Подобно понижение се очертава и спрямо еврото, което се търгуваше за 1,1226 долара.

Европейската валута започва да възстановява позиции, след като през предходните пет седмици загуби над 3% спрямо долара. Тогава натиск върху нея оказаха опасенията за нарастващия държавен дълг на Франция и енергийните рискове през зимата.

Изкуственият интелект разклаща долара

Основният фактор за промяната на пазарните нагласи са сътресенията в технологичния сектор. Разпродажбите на акции на компании, свързани с изкуствения интелект, вече засягат и части от кредитния пазар.

Инвеститорите се опасяват, че операторите на центрове за данни няма да постигнат достатъчно бързо необходимата рентабилност, за да обслужват натрупаните задължения.

Това насочи капитали към американските държавни облигации, като доходността на десетгодишните книжа е на път да отчете най-големия си седмичен спад от повече от година.

„Ако пазарът отразява нарастващата вероятност за достигане на пик в капиталовите разходи за изкуствен интелект, доларът е за продажба. Цялата американска икономика е като стол с един крак, балансиращ върху търговията с изкуствен интелект“, коментира президентът на Spectra Markets Брент Донели.

Пазарите следят и Федералния резерв

Анализаторите на Commerzbank отбелязват, че инфлацията, продажбите на дребно и производствените цени в САЩ са надхвърлили очакванията. Въпреки това доларът не успява да задържи поскъпването си, след като инвеститорите преразгледаха прогнозите си за ново повишение на американските лихви.

Според банката съществено влияние са оказали по-предпазливите изявления на представители на Федералния резерв.

Доларовият индекс, който измерва стойността на американската валута спрямо шест основни валути, достигна 101,89 пункта и се насочва към седмично понижение от 0,2%.

Британската лира поскъпна до 1,3303 долара, подкрепена от данните за неочакван ръст на икономиката на Великобритания с 0,1% през август. Новозеландският долар достигна 0,5655 щатски долара, а австралийският - 0,6946 долара.

Президентът на Федералния резерв Кевин Уорш междувременно не даде категорични сигнали за бъдещата посока на лихвите. Той посочи, че развитието на световната икономика като цяло съответства на очакванията от септемврийското заседание на американската централна банка.