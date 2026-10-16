Петролът поевтинява, но светът се страхува от нов ценови скок

Цените на петрола отбелязаха лек спад в петъчната азиатска търговия, но опасността от ново поскъпване остава сериозна. Напрежението в Близкия изток, зачестилите нападения около Ормузкия пролив и нарушенията в доставките продължават да държат пазарите под натиск. Въпреки днешното поевтиняване двата основни сорта петрол се насочват към седмично повишение, като американският суров петрол бележи особено силен ръст. Междувременно Вашингтон обмисля ново облекчаване на санкциите, за да овладее скъпия морски транспорт, съобщава Ройтерс.

Брент над 105 долара за барел

Към 9:40 часа българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 50 цента, или 0,47%, до 105,42 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI отстъпи с 49 цента, или 0,50%, до 97,48 долара.

За цялата седмица обаче тенденцията остава възходяща. Брент е поскъпнал с 0,49%, а американският сорт - с цели 5,91%.

Силното увеличение на WTI е свързано и с неочаквано големия спад на петролните запаси в САЩ. Производството беше временно ограничено заради ураган, което допълнително затегна предлагането. Само в четвъртък американският петрол приключи търговията с повишение от над 3%.

Ормузкият пролив остава голямата заплаха

Основният източник на тревога за инвеститорите е сигурността на корабоплаването през Ормузкия пролив, който има стратегическо значение за световната търговия с енергийни суровини.

Според данните на компанията за проследяване на кораби Kpler през седемте дни до 13 октомври през пролива са преминавали средно 11,62 милиона барела суров петрол дневно. Това представлява едва 68% от базовото равнище от 17,15 милиона барела.

Иначе казано, петролните потоци остават с близо една трета под обичайните количества.

„Несигурността в Близкия изток и опасенията относно устойчивостта на петролните потоци през Ормузкия пролив карат пазара да отразява значителна рискова премия“, коментират анализатори на ING.

Според тях трайно успокояване може да настъпи едва след споразумение между САЩ и Иран, което да гарантира възстановяването на доставките.

Иран засилва атаките, напрежението обхваща и Йемен

През последните десет дни нападенията около Ормузкия пролив са зачестили. Иран обяви, че засилва ударите в отговор на американската блокада на неговите пристанища и затегнатите през миналия месец санкции.

Анализаторите на Kpler предупреждават, че увеличаването на иранските атаки вече е довело до рязко намаляване на потоците суров петрол от Персийския залив. Според тях без всеобхватно политическо споразумение възстановяването на корабния трафик ще бъде бавно и неравномерно.

Ситуацията се усложнява и от нови удари в Йемен. При ракетна атака на хусите срещу комплекса на президентския дворец в Аден в четвъртък загинаха двама охранители. Водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи и за десетки нападения срещу саудитска инфраструктура.

Извънредни петролни резерви срещу поскъпването

Международната агенция по енергията предприема допълнителни действия за увеличаване на предлагането.

В четвъртък беше постигнато споразумение за освобождаване на над 20 милиона барела дизелово гориво, както и на оставащите количества петрол от обявеното през март рекордно освобождаване на аварийни резерви.

Мярката цели да ограничи недостига на горива и да намали натиска върху цените. Реакцията на пазарите обаче показва, че инвеститорите продължават да се опасяват от нови прекъсвания на доставките.

„Това, което наистина би успокоило пазара на петрол, е облекчаването на напрежението в Близкия изток“, посочват анализаторите на Haitong Futures.

Тръмп обмисля облекчаване на санкциите

На този фон администрацията на американския президент Доналд Тръмп проучва възможността да отмени санкциите срещу част от корабите от така наречения сенчест флот, използвани за превоз на петрол и петролни продукти от Русия, Иран и Венецуела.

За обсъжданията съобщи в четвъртък американски представител. Целта е да бъдат ограничени рекордно високите тарифи за морски превоз, които допълнително оскъпяват енергийните доставки.

Възможната мярка следва решението на Тръмп временно да облекчи санкциите срещу руското дизелово гориво. То предизвика критики от украинския президент Володимир Зеленски, европейски държави и представители на Републиканската партия.

Така Вашингтон се опитва да увеличи достъпните количества петрол и горива в момент, когато международните конфликти ограничават доставките. Засега обаче пазарът остава изключително чувствителен към всяко ново нападение срещу танкери или енергийна инфраструктура.

Анализаторите предупреждават, че дори големите стратегически резерви и облекчаването на санкциите трудно могат да осигурят трайно поевтиняване, ако военните действия в Близкия изток продължат да застрашават основните петролни маршрути.