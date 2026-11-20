Румъния се подготвя да се превърне в един от големите износители на природен газ в Югоизточна Европа. След пускането на черноморския проект "Нептун Дийп" северната ни съседка ще произвежда значително повече синьо гориво, отколкото потребява. Първите количества могат да постъпят в газопреносната система още през първата половина на 2027 г., с шест месеца по-рано от първоначалните очаквания.

Прогнозата бе представена от Аристотел Жуде, член на борда на директорите на румънската държавна газова компания Romgaz, по време на конференция за подготовката за зимния сезон.

16 милиарда кубически метра собствен газ

Очакванията са находището "Нептун Дийп", разработвано съвместно от OMV Petrom и Romgaz, да осигурява приблизително 8 милиарда кубически метра природен газ годишно при достигане на пълния производствен капацитет. Още толкова се предвижда да постъпват от находищата на сушата.

Така общото годишно производство на Румъния може да достигне около 16 милиарда кубически метра. За сравнение, средното вътрешно потребление на страната е приблизително 11 милиарда кубически метра.

Това означава, че при запазване на сегашното равнище на потребление северната ни съседка би могла да разполага с излишък от около 5 милиарда кубически метра годишно, предназначен за износ.

Аристотел Жуде подчерта, че производството ще надвиши значително вътрешните потребности, след като "Нептун Дийп" достигне устойчивия си максимален добив. Проектът се разглежда като важна стъпка към укрепването на енергийната независимост на Румъния и разширяването на присъствието й на регионалния газов пазар.

Първият газ идва по-рано от очакваното

Компаниите OMV Petrom и Romgaz са ускорили графика за разработването на находището. Според представената информация първият природен газ може да бъде подаден към националната газопреносна система още през първото полугодие на 2027 г.

Първоначално този етап се очакваше приблизително шест месеца по-късно. Двете компании предвиждат производството да достигне планираните оптимални обеми до края на третото тримесечие на 2027 г.

"Нептун Дийп" е сред най-мащабните енергийни проекти в румънската част на Черно море. Разработването му има значение не само за вътрешния пазар, но и за възможностите на Румъния да доставя природен газ на съседните държави.

Мащабни инвестиции и подготовка за зимата

Паралелно с разработването на черноморското находище Romgaz продължава инвестициите в съществуващите си газови полета. Компанията извършва основни ремонти на сондажи, работи за поддържане на текущото производство и инвестира във възстановяването на добивите от зрели находища на сушата.

Годишните инвестиционни програми на дружеството надхвърлят 5 милиарда румънски леи, или над 935 милиона евро. Сред основните приоритети са подготовката за зимния сезон 2026-2027 г., надеждността на доставките и запазването на производствените мощности.

От планираното производство за периода април 2026 - март 2027 г. приблизително 70% вече са разпределени за битовите потребители и производителите на топлинна енергия. За тези количества се прилага регулирана цена от около 21 евро за мегаватчас.

След предстоящото въвеждане в експлоатация на "Нептун Дийп" Romgaz очаква значително увеличение на собствените добиви. Според прогнозата на компанията именно допълнителните количества от Черно море ще позволят на Румъния да покрива вътрешното си потребление и да разполага със значителен ресурс за износ.