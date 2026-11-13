Петролът поевтинява въпреки войната. Нов ход на Тръмп промени сметките

Цените на петрола се насочват към втори пореден седмичен спад въпреки продължаващата война с Иран и атаките срещу енергийни обекти в Близкия изток. Пазарите реагираха на сигналите от американския президент Доналд Тръмп, че Вашингтон възнамерява да запази морската блокада и икономическите санкции срещу Техеран, вместо да предприема нова мащабна военна офанзива. Това намали опасенията от непосредствена ескалация и ново прекъсване на доставките. Напрежението обаче остава високо заради съобщенията за взривове на петролни танкери и удари по инфраструктурата на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.

Петролът губи позиции за втора поредна седмица

В петъчната азиатска търговия фючърсите на сорта Брент останаха почти без промяна, като поевтиняха с 1 цент до 95,41 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI отстъпи с 20 цента, или 0,25%, до 88,52 долара за барел.

По-съществена е картината за цялата седмица. Брент се насочва към понижение от 2,4%, след като през предходната седмица загуби цели 16% от стойността си. При американския петрол се очаква седмичен спад от 2,5%, след поевтиняване с 13% седмица по-рано.

Движението на цените е белязано от резки колебания заради войната между САЩ, Израел и Иран, която продължава вече девети месец. Надеждите за дипломатически изход се сблъскват с новите атаки срещу кораби и нефтени съоръжения, а търговците преценяват вероятността конфликтът отново да се разрасне.

Тръмп запазва блокадата, Иран съобщи за взривове

Допълнителен натиск върху цените оказа изявлението на Доналд Тръмп, че САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран, за да бъде прекратена войната. Американският президент даде да се разбере, че Вашингтон ще продължи морската блокада на иранските петролни доставки, както и търговските и икономическите санкции срещу страната.

Въпреки това опасността за корабоплаването през Ормузкия проток остава сериозна. В четвъртък иранските военни съобщиха, че четири петролни танкера са били засегнати от експлозии, след като пренебрегнали отправени предупреждения. Ройтерс уточнява, че не е успяла да потвърди независимо тези твърдения.

Напрежението се засили и след съобщенията на йеменските хуси за атаки срещу саудитската петролна инфраструктура. Групировката заяви, че е нанесла удари по помпена станция на стратегическия петролопровод Изток-Запад, по нефтен обект в пристанищния град Янбу на Червено море и по сграда на компанията „Арамко“ в Рияд.

Америка натрупа милиони барели. Нов натиск върху цените

Освен геополитическите събития пазарите следят и нарастващите петролни запаси в САЩ. По данни на американското Управление за енергийна информация през миналата седмица запасите от суров петрол са се увеличили с 4,7 милиона барела и вече достигат 414,4 милиона барела.

Ръстът е свързан с по-слабото търсене на рафинирани горива и увеличения внос на суров петрол. По-големите наличности оказват допълнителен натиск върху котировките в момент, когато инвеститорите очакват следващите решения на Вашингтон за Иран.