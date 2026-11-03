Газът скочи с 32,5%, парното и токът остават без промяна! Кой ще плати разликата?

Сметките за парно и ток на домакинствата няма да се увеличат през тази зима въпреки рязкото поскъпване на природния газ с 32,52%. Това потвърди Комисията за енергийно и водно регулиране, която намали първоначално поисканото увеличение от 34%, но одобри значителен скок в цената на синьото гориво. Енергийният експерт Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум също не очаква поскъпване на битовата електроенергия и парното през отоплителния сезон, но предупреди, че по-високите разходи на топлофикациите ще продължат да се натрупват. Пред БНР той обясни и кога е по-изгодно отоплението на ток и кога природният газ остава по-добрият избор за домакинствата.

Парното и токът няма да поскъпват през зимата

КЕВР утвърди цена на природния газ за ноември от 58,43 евро за мегаватчас без такси, акциз и ДДС. Увеличението е с 32,52% спрямо октомври, при първоначално поискано от „Булгаргаз“ поскъпване от 34%.

Въпреки това регулаторът отново увери, че няма да допусне увеличение на цените на електроенергията и топлинната енергия за битовите потребители в средата на отоплителния сезон.

Антон Иванов също не очаква промяна в сметките за парно и ток на домакинствата през тази зима. Според него поскъпването на природния газ е продиктувано от тенденциите на международните пазари.

„Трендовете на световните пазари са такива. В Европа цените са такива, така че няма причина в България състоянието да е по-различно“, обясни експертът.

Кое отопление е по-изгодно - токът или природният газ?

Антон Иванов направи важно разграничение между двата енергоизточника, особено за хората, които се отопляват самостоятелно и имат възможност да избират.

„Когато става дума за отопление, основно и особено в преходните месеци, електрическата енергия, тъй като е компенсирана за битовите потребители, тя излиза по-евтина“, обясни той.

При много ниски температури обаче съотношението се променя. „Но, когато става дума за отопление през много студени дни, природният газ продължава и при тези цени да е по-изгодният от практическа гледна точка“, подчерта Иванов.

По думите му за електроенергията действа компенсаторен механизъм, докато при природния газ липсва аналогична защита. Затова двата пазара не бива да се разглеждат по един и същи начин.

Експертът предупреди: Сметката няма да изчезне

Макар цените на парното да останат непроменени тази зима, топлофикационните дружества ще трябва да купуват природен газ значително по-скъпо. Това ще увеличи разходите им, които няма да могат да бъдат покрити изцяло чрез действащите цени за потребителите.

„Топлофикациите със сигурност ще генерират по-големи разходи, отколкото са им допустими по ценовите регламенти от страна на КЕВР. И това ще получи своето отражение в изразяването на техните баланси при следващия ценови период“, обясни Иванов.

Според него засега никой не може да изчисли точно колко голяма ще бъде разликата, защото международните цени остават силно променливи.

Експертът припомни, че регулаторът очаква известно понижение на цените на световните пазари през зимата. Именно затова КЕВР не желае да залага сегашните екстремни стойности при определянето на цените за домакинствата.

Иванов обаче отправи предупреждение, свързано със задълженията на столичната топлофикация.

„Сметката се трупа! Тя няма да изчезне. То е като „Топлофикация - София“ - в момента се радваме в София на едни умерени цени на топлинната енергия, но, като си направих една обратна сметка, всяко домакинство дължи на „Булгаргаз“ от порядъка на 2000 евро. Това е сметката“, заяви той.

Посочените 2000 евро са експертна оценка за разпределената тежест на натрупаните задължения на дружеството, а не личен дълг, който гражданите трябва да плащат по сметките си за отопление.

Малкият бизнес е най-уязвим от скъпата енергия

За разлика от битовите потребители, малките предприятия са изложени на значително по-сериозен риск от поскъпването на природния газ и електроенергията.

„Компенсаторният механизъм е в пълна сила по отношение на цените на електрическата енергия у нас. За природния газ няма компенсаторни механизми и именно това е проблемът в момента с природния газ“, посочи Иванов.

Според него предприятията, които използват природния газ като основен енергоизточник в производствената си дейност, нямат възможност лесно да го заменят с електроенергия.

Той обясни, че България е зависима от вносните доставки, тъй като не разполага със собствен добив, който да покрива потреблението.

„Тъй като ние не сме производител и нямаме собствен източник на природен газ, ние сме изцяло зависими от договорите с трети страни. И да, постига се в България една по-ниска цена благодарение на добрия договор, който е с Азербайджан, но той задоволява частично нашия пазар“, заяви експертът.

Иванов беше категоричен, че договорът с турската компания „Боташ“ няма отражение върху формирането на цената на природния газ през ноември.

Бизнесът и синдикатите поискаха спешна среща с Радев

На фона на високите енергийни цени работодателските организации и синдикатите настояват за спешна среща в Министерския съвет.

АИКБ, БСК, КРИБ, КНСБ и КТ „Подкрепа“ изпратиха съвместно писмо до премиера Румен Радев, вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и енергийния министър Ива Петрова.

Организациите предупреждават, че от юни до октомври цената на електроенергията за бизнеса е нараснала с около 126%. На 29 октомври дневната борсова цена е достигнала 320,13 евро за мегаватчас.

Според тях високите разходи вече създават опасност от съкращения, спиране на производства, забавяне на заплати и ново поскъпване на стоките и услугите.

Особено сериозно е недоволството от забавеното изплащане на компенсациите. Работодателите и синдикатите настояват механизмите за подпомагане да бъдат преразгледани и да се осигури допълнителен ресурс за предприятията.

Сред предложенията им е създаването на постоянна работна група, която ежемесечно да следи енергийните цени и да предлага конкретни действия.

КЕВР използва резервите в „Чирен“, за да ограничи поскъпването

При определянето на ноемврийската цена на природния газ „Булгаргаз“ е използвал допълнителни количества от газохранилището „Чирен“. Така е било ограничено увеличението, което при актуалните международни цени би могло да достигне 39,37%.

В ценовия микс са включени и пълните месечни количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ по сключени договори.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски вече заяви, че регулаторът разполага с механизми, за да не допусне поскъпване на тока и парното за домакинствата от 1 януари 2027 г.