Руският дизел може да свали цените. Кога ще усетим промяната

Цените на петрола може да започнат да падат, когато обещаните от руския президент Владимир Путин доставки на дизелово гориво за САЩ достигнат международните пазари. Това прогнозира финансовият анализатор Бисер Варчев пред НоваНюз.

Според него обаче българските шофьори не бива да очакват незабавно поевтиняване на бензина и дизела, тъй като намалението на международните котировки трябва да се задържи поне три месеца, за да се усети осезаемо по родните бензиностанции.

Междувременно петролът отново поскъпва, въпреки признаците за подобряване на корабоплаването през Ормузкия проток и договореностите между Вашингтон и Москва.

Петролът тръгна нагоре вместо надолу

Бисер Варчев съобщи, че през нощта двата основни сорта суров петрол - американският West Texas Intermediate и европейският Брент, са започнали да поскъпват на световните пазари, достигайки най-високите си равнища за последните пет месеца.

„Перспективите на пазара никак не са добри“, предупреди анализаторът.

Той обясни, че пазарните участници са очаквали обратното развитие заради известно успокояване на ситуацията около Ормузкия проток. Според цитираната от него информация приблизително 80% от корабите вече преминават през стратегическия морски маршрут.

Това е трябвало да намали натиска върху цените на енергийните суровини. Допълнителен фактор е договореността за доставки на руски дизел между американския и руския президент.

Вместо очакваното поевтиняване обаче котировките отново поемат нагоре.

Варчев свърза движението на цените със сериозния недостиг на петролни резерви. По думите му запасите в САЩ са достигнали най-ниското си равнище от две десетилетия.

Защо горивата у нас поскъпват по-бързо, отколкото поевтиняват

Финансовият анализатор обърна специално внимание на начина, по който международните петролни котировки се отразяват върху цените на българските бензиностанции.

Според него, когато петролът и природният газ поскъпват на външните пазари, търговците у нас сравнително бързо повишават цените.

При обратната тенденция обаче намаленията са значително по-слаби.

Варчев направи сравнение, според което поскъпването на външния пазар се пренася върху българските цени в размер до 110%, докато при спад на международните котировки намалението у нас е едва около 20-30%.

Тези проценти са оценка на анализатора за реакцията на местния пазар, а не данни за конкретно поскъпване на литър гориво.

Руският дизел може да промени ситуацията

Варчев очаква известно успокояване на международните цени, когато започнат договорените доставки на руски дизел за американския пазар.

Споразумението между Вашингтон и Москва предвижда увеличаване на предлагането на дизелово гориво, което според анализатора може да окаже понижаващ натиск върху петролните котировки.

Договореността идва след период на силно напрежение на енергийните пазари, предизвикано от военните действия в Близкия изток и опасенията за прекъсване на морските доставки.

Очакванията за повече горива на световния пазар обаче засега не са достатъчни, за да компенсират притесненията от ниските запаси и рисковете пред корабоплаването.

Три месеца са ключови за българските бензиностанции

Най-важният въпрос за българските потребители остава кога евентуалният спад на международните котировки ще достигне до цените на колонките.

Бисер Варчев предупреди, че дори петролът да поевтинее след началото на руските доставки, това няма автоматично да доведе до осезаемо намаление на цените в България.

„За да се отрази на нашите бензиностанции обаче, това поевтиняване трябва да се задържи поне три месеца“, заяви финансовият анализатор.

Според прогнозата му международните пазари могат да отчетат лек спад след началото на доставките на руски дизел, но за отражението върху българските цени ще бъде определящо дали тенденцията се запазва достатъчно продължително.