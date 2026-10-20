Руският петрол обърна играта. Рубио пристига в Индия с голяма сделка

Американският президент Доналд Тръмп предприе неочакван завой в политиката си към Индия, като отложи тежките мита заради покупките на руски петрол. Решението отвори пътя за почти завършеното търговско споразумение между Вашингтон и Делхи, което може да бъде подписано още тази седмица.

Днес държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристига на двудневно посещение в Индия, където ще разговаря с високопоставени представители на правителството и бизнеса. Визитата идва на фона на нова американска сделка за внос на руски дизел и разногласия във Вашингтон за икономическия натиск върху Москва, съобщава Ройтерс.

Рубио пристига с голяма търговска мисия

Държавният секретар ще посети Мумбай и Джамнагар в западната част на Индия, където се очакват разговори за финализиране на всеобхватното търговско споразумение между двете държави.

Сред предвидените срещи са разговори с индийския външен министър Субраманям Джайшанкар и милиардера Мукеш Амбани, председател на индустриалната група „Рилаянс индъстрийс“.

Компанията на Амбани управлява в Джамнагар най-големия нефтопреработвателен комплекс в света, което придава особена тежест на предстоящите разговори за енергетиката.

През последните дни Рубио и други американски представители обявиха, че преговорите за търговското споразумение са на финалната права.

Това увеличава вероятността документът да бъде подписан още по време на посещението, макар официално потвърждение за конкретна дата да няма.

Тръмп спря митата до 100%

Основната пречка пред споразумението беше заплахата от нови американски мита за държавите, които продължават да купуват големи количества руски петрол.

През септември Тръмп подписа закон, който позволява налагането на мита до 100% върху вноса от петте най-големи купувачи на руски суров петрол.

Индия е втора в тази класация след Китай и попада сред държавите, които могат да бъдат засегнати от ограниченията.

Миналия петък обаче американският президент се отказа засега от прилагането на основните разпоредби на закона, включително от наказателните мита, които биха засегнали индийските стоки.

Решението предизвика недоволство както сред демократите, така и сред републиканците в Конгреса. Представители на двете партии настояват Вашингтон да засили икономическия натиск върху Москва заради войната в Украйна.

Самият Рубио призна, че стремежът да бъде финализирано търговското споразумение с Индия е бил сред факторите за решението на Белия дом.

Рубио: Индия не може да се откаже от руския петрол за ден

Американският държавен секретар защити необходимостта от по-гъвкав подход към държавите, които зависят от енергийни доставки от Русия.

„Има държави като Индия, например, които доброволно са диверсифицирали енергийния си микс, но продължават да получават значителна част от енергията си от Русия, защото е трудно да преминеш от един източник към друг за един ден“, заяви Рубио в неделя. „Но Индия е и важен съюзник и партньор на САЩ“, допълни той.

По думите му Делхи постепенно разширява източниците си на енергийни доставки, но продължава да купува милиони барели руски суров петрол дневно.

Зависимостта на Индия от международните енергийни пазари е особено голяма. Страната внася над 85% от необходимия ѝ суров петрол, за да осигурява енергия за бързо развиващата се икономика.

Рубио подчерта, че при вземането на решения за ограничаване на доставките трябва да се отчитат конкретните условия във всяка държава.

„Всяка държава трябва да взема предвид сложен набор от фактори“, заяви той пред журналисти, когато беше попитан за покупките на руски петрол от Индия.

„Географските дадености са реалност. За някои държави е много трудно да осигурят енергия от алтернативни източници“, добави държавният секретар.

Вашингтон си дава 60 дни за решение

Администрацията на Тръмп започва 60-дневен период на преразглеждане на ограниченията, свързани с руските енергийни доставки.

През това време американските власти ще анализират последиците от евентуалното въвеждане на нови мита и санкции, както и въздействието им върху международната и американската икономика.

След приключването на този период Вашингтон ще реши дали да въведе допълнителни ограничения и какъв да бъде техният обхват.

Засега отлагането на митата премахва една от основните пречки пред търговските преговори с Индия.

САЩ купува руски дизел въпреки санкционния натиск

Важна особеност на новата американска политика е сделката, сключена миналата седмица между САЩ и Русия за доставки на дизелово гориво.

Споразумението има за цел да подпомогне понижаването на вътрешните цени на горивата преди междинните избори за Конгреса, насрочени за 3 ноември.

То идва след период, през който администрацията на Тръмп оказваше натиск върху Индия да ограничи покупките на руски суров петрол.

Сделката за дизелово гориво и отложените санкции предизвикаха политически спорове във Вашингтон относно бъдещото прилагане на ограниченията срещу руския енергиен сектор.

Междувременно търговските преговори с Делхи продължават, като американската страна определя споразумението за почти готово.

Милиардерът Амбани влиза в преговорите

Сред най-важните срещи на Рубио в Индия ще бъде тази с Мукеш Амбани, един от най-влиятелните представители на индийския бизнес.

Неговата компания „Рилаянс индъстрийс“ управлява мащабния рафиниращ комплекс в Джамнагар, който има ключово място в нефтопреработвателната индустрия на страната.

Посещението на американския държавен секретар включва разговори както с правителствени представители, така и с ръководители на големи компании.

Рубио пристига в Мумбай от Самарканд, Узбекистан, където вчера проведе срещи с политически и бизнес лидери от Централна Азия.